Военнослужащие 63-й ОМБр. Фото иллюстративное: facebook.com/63ombr

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса провели двухдневную операцию по спасению людей из Лимана Донецкой области. Во время эвакуации военнослужащие вывели из города восьмерых гражданских лиц, которые из-за возраста, инвалидности и ранений не могли самостоятельно добраться до безопасного места. На завершающем этапе российский FPV-дрон атаковал группу, и один из военных принял удар на себя.

О деталях операции в эфире Вечір.LIVE рассказал начальник отдела коммуникаций 63-й бригады капитан Ростислав Ящишин.

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Сколько гражданских лиц остаётся в Лимане

По словам Ростислава Ящишина, на момент разговора в Лимане оставалось около тысячи мирных жителей. Часть людей не смогла уехать раньше, другие надеялись переждать опасность.

Военный пояснил, что наибольшую угрозу для жителей города представляют российские беспилотники.

"В городе нет российских военных, но есть российские дроны. И именно дроны создают самую большую проблему, поскольку они фактически делают невозможным любое передвижение, в том числе и среди гражданских", — рассказал Ящишин.

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Инициаторами эвакуации стала ударно-поисковая группа, в состав которой входили иностранные военнослужащие третьего батальона 63-й бригады.

"Они, выполнив свои основные задачи, возвращались на ротацию и просто общались с этими людьми, после чего решили, что не вернутся, пока не выведут этих людей из Лимана", — отметил начальник отдела коммуникаций бригады.

Изначально военные планировали вывести пятерых человек. Впоследствии к ним присоединились ещё трое.

Как военные организовали эвакуацию из Лимана

Операцию пришлось тщательно готовить. Военные ждали подходящих погодных условий и согласования с командованием батальона. К работе также привлекли различные службы подразделения.

Аэроразведка следила за дорогами, чтобы выявлять возможные засады и вражеские FPV-дроны. Также военнослужащие "работали по переправе". Для перевозки людей использовали наземные роботизированные комплексы (НРК) и бронемашины MaxxPro.

"Фактически к этой операции приложили усилия военные со всего батальона. Там активно работала аэроразведка, которая следила за дорогами на предмет обнаружения засад или вражеских FPV", — рассказал он.

Как румынский военный получил ранение

Самая опасная ситуация произошла уже в конце операции. Когда эвакуационная группа почти покинула опасную зону, российские дроны обнаружили её и начали атаковать.

"И в тот момент военный из Румынии с позывным "Чандра" прикрыл собой гражданских, дрон попал ему в ногу", — сообщил Ящишин.

Остальные бойцы вступили в воздушный бой с дронами, а затем организовали эвакуацию раненого сослуживца. Его доставили в больницу в одном из городов Украины. Военный лишился ноги и сейчас ожидает операции.

По словам капитана, он смог лично пообщаться с Чандрой за несколько часов до эфира.

"Он абсолютно спокоен и счастлив, что ему удалось спасти мирных жителей, спасти своих сослуживцев, которые затем спасли его", — сказал Ящишин.

Все восемь гражданских лиц, которых выводила группа, находятся в безопасности.

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Также Новини.LIVЕ писали о первых результатах масштабной операции "Вивальди", которую проводили бойцы полка "Аквила". В ходе первого этапа украинская противовоздушная оборона уничтожила около 10 тысяч российских беспилотников. Кроме того, военные усилили бригады первого эшелона на самых горячих участках фронта.