Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Операция Вивальди: бойцы "Аквилы" сбили около 10 тысяч БПЛА

Операция Вивальди: бойцы "Аквилы" сбили около 10 тысяч БПЛА

Ua ru
29 октября 2026 16:52
Эксклюзив
Операция «Вивальди»: полк "Аквила" уничтожил около 10 тысяч дронов УНИАН
Военные с оружием. Фото: УНИАН

Бойцы полка "Аквила" подвели итоги первого этапа масштабной наступательной операции "Вивальди", в ходе которой украинские силы противовоздушной обороны уничтожили около 10 тысяч вражеских беспилотников. В рамках операции военнослужащие усилили бригады первого эшелона на самых горячих участках фронта.

Об этом стало известно из репортажа спецкорреспондентки Новини.LIVE Вероники Марченко.

Реклама

Детали операции "Вивальди"

По информации корреспондентки, для противодействия российским БПЛА ВСУ применяли эшелонированную систему противовоздушной обороны. Среди уничтоженных целей было более 5 тысяч ударных беспилотников самолетного типа и тысячи разведывательных дронов.

Кроме того, бойцы ликвидировали более 3 тысяч малогабаритных ударных БПЛА и сотни квадрокоптеров. Результаты операции помогли ослабить воздушную разведку российских войск и лишить противника части возможностей корректировать огонь по позициям украинских защитников.

Уничтожение каждого вражеского беспилотника имеет значение для защиты украинских военных на передовой. Противодействие ударным и разведывательным дронам также остается важной составляющей современной противовоздушной обороны.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе наступательной операции "Вивальди" в районе Зеленой Долины украинские военные взяли в плен шестерых бойцов противника, среди которых двое иностранных наемников. К операции присоединились военнослужащие 2-го механизированного батальона 125-й ОВМБр с позывными "Мазда" и "Максимус" вместе со своими сослуживцами.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные обнародовали видео боевых действий во время освобождения Дерилового и Колодязов в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". На кадрах показана работа бойцов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые присоединились к наступательным действиям Третьего армейского корпуса.

военные дроны военные действия война в Украине операция "Вивальди" полк Аквила
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации