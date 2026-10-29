Операція Вівальді: бійці "Аквіли" збили близько 10 тисяч БПЛА
Бійці полку "Аквіла" підбили підсумки першого етапу масштабної наступальної операції "Вівальді", під час якої українські сили протиповітряної оборони знищили близько 10 тисяч ворожих безпілотників. У межах операції військовослужбовці підсилили бригади першого ешелону на найгарячіших ділянках фронту.
Про це стало відомо з сюжету спецкореспондентки Новини.LIVE Вероніки Марченко.
Деталі операції "Вівальді"
За інформацією кореспондентки для протидії російським БПЛА ЗСУ застосовували ешелоновану систему протиповітряної оборони. Серед знищених цілей було понад 5 тисяч ударних безпілотників літакового типу та тисячі розвідувальних дронів.
Крім того, бійці ліквідували понад 3 тисячі малорозмірних ударних БПЛА та сотні квадрокоптерів. Результати операції допомогли послабити повітряну розвідку російських військ і позбавити противника частини можливостей коригувати вогонь по позиціях українських захисників.
Знищення кожного ворожого безпілотника має значення для захисту українських військових на передовій. Протидія ударним і розвідувальним дронам також залишається важливою складовою сучасної протиповітряної оборони.
Як повідомляли Новини.LIVE, під час наступальної операції "Вівальді" в районі Зеленої Долини українські військові взяли в полон шістьох бійців противника, серед яких двоє іноземних найманців. До операції долучилися військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр із позивними Мазда та Максимус разом із побратимами.
Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові оприлюднили відео бойових дій під час звільнення Дерилового та Колодязів на Донеччині в межах операції "Вівальді". На кадрах показали роботу бійців 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які долучилися до наступальних дій Третього армійського корпусу.