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Головна Новини дня Операція Вівальді: бійці "Аквіли" збили близько 10 тисяч БПЛА

Операція Вівальді: бійці "Аквіли" збили близько 10 тисяч БПЛА

Ua ru
29 жовтня 2026 16:52
Ексклюзив
Операція Вівальді: полк "Аквіла" знищив близько 10 тисяч дронів УНІАН
Військові зі зброєю. Фото: УНІАН

Бійці полку "Аквіла" підбили підсумки першого етапу масштабної наступальної операції "Вівальді", під час якої українські сили протиповітряної оборони знищили близько 10 тисяч ворожих безпілотників. У межах операції військовослужбовці підсилили бригади першого ешелону на найгарячіших ділянках фронту.

Про це стало відомо з сюжету спецкореспондентки Новини.LIVE Вероніки Марченко.

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Деталі операції "Вівальді"

За інформацією кореспондентки для протидії російським БПЛА ЗСУ застосовували ешелоновану систему протиповітряної оборони. Серед знищених цілей було понад 5 тисяч ударних безпілотників літакового типу та тисячі розвідувальних дронів.

Крім того, бійці ліквідували понад 3 тисячі малорозмірних ударних БПЛА та сотні квадрокоптерів. Результати операції допомогли послабити повітряну розвідку російських військ і позбавити противника частини можливостей коригувати вогонь по позиціях українських захисників.

Знищення кожного ворожого безпілотника має значення для захисту українських військових на передовій. Протидія ударним і розвідувальним дронам також залишається важливою складовою сучасної протиповітряної оборони.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час наступальної операції "Вівальді" в районі Зеленої Долини українські військові взяли в полон шістьох бійців противника, серед яких двоє іноземних найманців. До операції долучилися військовослужбовці 2-го механізованого батальйону 125-ї ОВМБр із позивними Мазда та Максимус разом із побратимами.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військові оприлюднили відео бойових дій під час звільнення Дерилового та Колодязів на Донеччині в межах операції "Вівальді". На кадрах показали роботу бійців 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, які долучилися до наступальних дій Третього армійського корпусу.

військові дрони військові дії війна в Україні операція "Вівальді" полк Аквіла
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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