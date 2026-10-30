Військовослужбовці 63 ОМБр. Фото ілюстративне: facebook.com/63ombr

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу провели дводенну операцію з порятунку людей із Лиману Донецької області. Під час евакуації військовослужбовці вивели з міста вісьмох цивільних, які через вік, інвалідність та поранення не могли самостійно дістатися безпечного місця. На завершальному етапі російський FPV-дрон атакував групу, і один із військових прийняв удар на себе.

Про деталі операції в ефірі Вечір.LIVE розповів начальник відділення комунікацій 63-ї бригади капітан Ростислав Ящишин.

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Скільки цивільних залишається в Лимані

За словами Ростислава Ящишина, станом на момент розмови в Лимані залишалося близько тисячі цивільних. Частина людей не змогла виїхати раніше, інші сподівалися перечекати небезпеку.

Військовий пояснив, що найбільшу загрозу для жителів міста становлять російські безпілотники.

"В місті немає російських військових, але є російські дрони. І саме дрони створюють найбільшу проблему в тому, що вони фактично унеможливлюють будь-яке пересування, зокрема і серед цивільних", — розповів Ящишин.

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Ініціаторами евакуації стала ударно-пошукова група, до складу якої входили іноземні військовослужбовці третього батальйону 63-ї бригади.

"Вони, виконавши свої основні задачі, поверталися на ротацію і просто спілкувалися з тими людьми та вирішили, що не вернуться, поки вони не виведуть тих людей з Лиману", — зазначив начальник відділення комунікацій бригади.

Спочатку військові планували вивести п'ятьох людей. Згодом до них приєдналися ще троє.

Як військові організували евакуацію з Лиману

Операцію довелося ретельно готувати. Військові чекали на відповідні погодні умови та погодження командування батальйону. До роботи також залучили різні служби підрозділу.

Аеророзвідка стежила за дорогами, щоб виявляти можливі засідки та ворожі FPV-дрони. Також військовослужбовці "працювали по переправі". Для перевезення людей використовували наземні роботизовані комплекси (НРК) та бронемашини MaxxPro.

"Фактично до цієї операції доклалися військові з усього батальйону. Там активно працювала аеророзвідка, яка пильнувала дороги на виявлення ждунів чи ворожих ФПВ", — розповів він.

Як румунський військовий дістав поранення

Найнебезпечніша ситуація сталася вже наприкінці операції. Коли евакуаційна група майже залишила небезпечну зону, російські дрони виявили її та почали атакувати.

"І в той момент військовий з Румунії, з позивним "Чандра", він прикрив собою цивільних, дрон влучив йому в ногу", — повідомив Ящишин.

Інші бійці вступили в повітряний бій із дронами, а потім організували евакуацію пораненого побратима. Його доправили до лікарні в одному з міст України. Військовий втратив ногу й зараз очікує на операцію.

За словами капітана, він мав змогу особисто поспілкуватися з Чандрою за кілька годин до ефіру.

"Він абсолютно спокійно щасливий, що йому вдалося врятувати цивільних людей, врятувати своїх побратимів, які потім його врятували", — сказав Ящишин.

Усі восьмеро цивільних, яких виводила група, перебувають у безпеці.

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