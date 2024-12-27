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Пограничники задержали уклонистов, которые попали на аферистов

27 декабря 2024 10:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Мошенники обманули уклонистов, которые хотели бежать за границу
Задержанные пограничниками беглецы. Фото иллюстративное архивное: ГПСУ
Анастасия Постоенко - Редактор

Оперативники Государственной пограничной службы Украины предостерегают: мошенники активно используют желание мужчин призывного возраста уехать за границу, обещая "гарантированный" выезд. Так пограничники задержали двух уклонистов, которые хотели незаконно пересечь границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Житель Винницкой области рассказал, что нашел объявление в Telegram с предложением помощи выехать за границу, что пока невозможно и незаконно для военнообязанных мужчин.

Он перечислил 4,5 тысячи евро и отправился в путь, однако его "куратор" перестал выходить на связь. Пограничники обнаружили беглеца.

А житель Киевщины заплатил дельцам 6 тысяч долларов куратору в Telegram. Мошенник тоже перестал выходить на связь с мужчиной, оставив его на произвол судьбы.

ГНСУ предупреждает о мошенниках

Мошенники предлагают изготовление "гарантированных" справок, которые якобы позволят уехать из страны. На самом деле эти документы фальшивы, а использование таких подделок карается законом.

Через социальные сети или мессенджеры мошенники рекламируют "скорый" выезд, требуя предоплату. После получения средств они исчезают, не предоставляя никаких услуг.

В 2024 году пограничники разоблачили сотни случаев мошенничества и незаконной переправки через границу.

Напомним, в Закарпатье уклонисты пытались проскочить через границу в траурном кортеже.

Недавно представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко озвучил количество случаев нарушения правил пересечения государственной границы.

граница Telegram пограничники уклонисты ГПСУ

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10:46 Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, — Зеленский

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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