Шахраї ошукали ухилянтів, які хотіли втекти за кордон

Прикордонники затримали ухилянтів, які натрапили на аферистів
Оперативники Державної прикордонної служби України застерігають: шахраї активно використовують бажання чоловіків призовного віку виїхати за кордон, обіцяючи "гарантований" виїзд. Так прикордонники затримали двох ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Мешканець Вінницької області розповів, що знайшов оголошення у Telegram з пропозицією допомоги виїхати за кордон, що наразі є неможливим та незаконним для військовозобов'язаних чоловіків.
Він перерахував 4,5 тисячі євро та відправився у путь, проте, його "куратор" перестав виходити на зв'язок. Прикордонники знайшли втікача.
А житель Київщини заплатив ділкам 6 тисяч доларів куратору у Telegram. Шахрай теж перестав виходити на зв'язок з чоловіком, залишивши його напризволяще.
ДПСУ попереджає про шахраїв
Шахраї пропонують виготовлення "гарантованих" довідок, які нібито дозволять виїхати з країни. Насправді ці документи є фальшивими, а використання таких підробок карається законом.
Через соціальні мережі або месенджери шахраї рекламують "швидкий" виїзд, вимагаючи передоплату. Після отримання коштів вони зникають, не надаючи жодних послуг.
У 2024 році прикордонники викрили сотні випадків шахрайства та незаконного переправлення через кордон.
Нагадаємо, на Закарпатті ухилянти намагалися проскочити через кордон у траурному кортежі.
Нещодавно речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко озвучив кількість випадків порушення правил перетину державного кордону.
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