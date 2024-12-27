Шахраї ошукали ухилянтів, які хотіли втекти за кордон

Затримані прикордонниками втікачі. Фото ілюстративне архівне: ДПСУ

Оперативники Державної прикордонної служби України застерігають: шахраї активно використовують бажання чоловіків призовного віку виїхати за кордон, обіцяючи "гарантований" виїзд. Так прикордонники затримали двох ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Мешканець Вінницької області розповів, що знайшов оголошення у Telegram з пропозицією допомоги виїхати за кордон, що наразі є неможливим та незаконним для військовозобов'язаних чоловіків.

Він перерахував 4,5 тисячі євро та відправився у путь, проте, його "куратор" перестав виходити на зв'язок. Прикордонники знайшли втікача.

А житель Київщини заплатив ділкам 6 тисяч доларів куратору у Telegram. Шахрай теж перестав виходити на зв'язок з чоловіком, залишивши його напризволяще.

ДПСУ попереджає про шахраїв

Шахраї пропонують виготовлення "гарантованих" довідок, які нібито дозволять виїхати з країни. Насправді ці документи є фальшивими, а використання таких підробок карається законом.

Через соціальні мережі або месенджери шахраї рекламують "швидкий" виїзд, вимагаючи передоплату. Після отримання коштів вони зникають, не надаючи жодних послуг.

У 2024 році прикордонники викрили сотні випадків шахрайства та незаконного переправлення через кордон.

Нагадаємо, на Закарпатті ухилянти намагалися проскочити через кордон у траурному кортежі.

Нещодавно речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко озвучив кількість випадків порушення правил перетину державного кордону.