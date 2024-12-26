На Закарпатті викрили цинічну схему переправлення ухилянтів

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники зупинили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Вони маскувалися під траурний кортеж, який супроводжував загиблого воїна.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 26 грудня.

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"На Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна", — йдеться у повідомленні.

Затриманий організатор. Фото: ДПСУ

Затриманий організатор. Фото: ДПСУ

Для обману вони навіть вивісили український прапор на автомобіль, а за перевезення до кордону з чоловіків взяли по 18 тисяч доларів.

Коли вони зрозуміли, що їх викрили, один з порушників спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибувати з авто. Попри це усіх чоловіків затримали.

Скриншот допису ДПСУ

Раніше у ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон.

Також на кордоні з Польщею затримали три фальшиві пари, які намагалися незаконно виїхати з України.