На Закарпатті викрили цинічну схему переправлення ухилянтів

На Закарпатті ухилянти маскувалися у траурному кортежі — фото
У Закарпатській області прикордонники зупинили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Вони маскувалися під траурний кортеж, який супроводжував загиблого воїна.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у четвер, 26 грудня.
Нова схема переправлення за кордон
"На Закарпатті переправники намагалися провезти двох ухилянтів через кордон, прикинувшись учасниками траурного кортежу, що супроводжував тіло загиблого воїна", — йдеться у повідомленні.
Для обману вони навіть вивісили український прапор на автомобіль, а за перевезення до кордону з чоловіків взяли по 18 тисяч доларів.
Коли вони зрозуміли, що їх викрили, один з порушників спробував наїхати на наряд, а "клієнтам" наказав вистрибувати з авто. Попри це усіх чоловіків затримали.
Раніше у ДПСУ зазначили, що протягом 2024 року було викрито понад 330 злочинних груп, які допомагали незаконно перетинати кордон.
Також на кордоні з Польщею затримали три фальшиві пари, які намагалися незаконно виїхати з України.
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