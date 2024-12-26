На Закарпатье разоблачили циничную схему переправки уклонистов

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

В Закарпатской области пограничники остановили очередную схему незаконной переправки уклонистов за границу. Они маскировались под траурный кортеж, который сопровождал погибшего воина.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 26 декабря.

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"На Закарпатье переправщики пытались провезти двух уклонистов через границу, притворившись участниками траурного кортежа, который сопровождал тело погибшего воина", — говорится в сообщении.

Задержаный организатор. Фото: ГПСУ

Задержаный организатор. Фото: ГПСУ

Для обмана они даже вывесили украинский флаг на автомобиль, а за перевозку до границы с мужчин взяли по 18 тысяч долларов.

Когда они поняли, что их разоблачили, один из нарушителей попытался наехать на наряд, а "клиентам" приказал выпрыгивать из авто. Несмотря на это всех мужчин задержали.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее в ГПСУ отметили, что в течение 2024 года было разоблачено более 330 преступных групп, которые помогали незаконно пересекать границу.

Также на границе с Польшей задержали три фальшивые пары, которые пытались незаконно выехать из Украины.