Группу из восьми мужчин задержали пограничники возле Молдовы

Задержаные уклонисты. Фото: скриншот с видео

Пограничники задержали восьмерых мужчин, которые пытались незаконно попасть в Молдову. В этом им обещал помочь администратор одного из Telegram-каналов.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в среду, 13 ноября.

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"Восемь мужчин воспользовались услугами админа Telegram-канала, который обещал им помочь беспрепятственно добраться до Молдовы", — говорится в сообщении.

Известно, что за свои услуги он просил по 10 тысяч долларов с каждого на криптокошелек. Мужчины доверились организатору и прибыли на место сбора, где их ждал водитель с телескопической лестницей для преодоления противотранспортного рва.

Пограничники обнаружили их всех вместе, часть группы начала бежать, но их задержали. Водителю грозит уголовная ответственность, уклонистов привлекли к административной.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Волынской области задержали 26-летнего мужчину, который планировал незаконно пересечь границу с Беларусью. Для этого он предложил взятку пограничнику.

Также мы писали, что в Киеве женщина организовала схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу.