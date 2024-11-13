Групу з восьми чоловіків затримали прикордонники біля Молдови

Затримані ухилянти. Фото: скриншот з відео

Прикордонники затримали вісьмох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. У цьому їм обіцяв посприяти адміністратор одного з Telegram-каналів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 13 листопада.

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"Вісім чоловіків скористалися послугами адміна Telegram-каналу, який обіцяв їм допомогти безперешкодно дістатися Молдови", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що за свої послуги він просив по 10 тисяч доларів з кожного на криптогаманець. Чоловіки довірились організатору та прибули на місце збору, де на них чекав водій з телескопічною драбиною для подолання протитранспортного рову.

Прикордонники виявили їх всіх разом, частина групи почала тікати — але їх затримали. Водію загрожує кримінальна відповідальність, ухилянтів притягнуто до адміністративної.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Волинській області затримали 26-річного чоловіка, який планував незаконно перетнути кордон з Білоруссю. Для цього він запропонував хабар прикордоннику.

Також ми писали, що у Києві жінка організувала схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.