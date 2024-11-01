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Лікар вимагав хабар за непридатність до ЗСУ — як покарав суд

1 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав лікаря у Львові, який вимагав хабар за рішення ВЛК
Судове засідання. Ілюстраційне фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Львові лікар-нарколог вимагав у військового гроші за те, щоб визнати його непридатним до служби. За це суд покарав члена ВЛК.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, опублікованому в жовтні 2024 року, лікар-нарколог Василь Павлов, який працював у психіатричній клініці Львівського військового госпіталю, вимагав хабар у розмірі 5000 доларів у військовослужбовця. За ці гроші військово-лікарська комісія (ВЛК) мала визнати чоловіка непридатним до служби. Крім того, ще й з виключенням з військового обліку.

Павлов також попередив військовослужбовця, що у випадку відмови від сплати хабара, комісія визнає його лише обмежено придатним до служби.

Наприкінці січня 2024 року після передачі 5000 доларів правоохоронці затримали лікаря-нарколога. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину.

Рішення суду

Справу розглянув суддя Львівського районного суду Львова, Григорій Жовнір. Дослідивши усі надані матеріали, він призначив Василю Павлову штраф у розмірі 34 тисяч гривен. Крім того, лікар повинен відшкодувати процесуальні витрати в сумі 16,6 тисячі гривень. Наразі вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, що у Львівській області судили чоловіка, який переправляв ухилянтів за кордон. Для цього зловмисник давав хабар прикордоннику.

Також ми писали, що в Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.

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