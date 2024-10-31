Чоловік боявся померти на війні, тому проігнорував повістку — яке рішення суду

Боєць ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

В Умані Черкаської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіально центру комплектування (ТЦК), бо "не хотів помирати". Суд обрав для нього покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до проходження військової служби. Після отримання бойової повістки військовозобов'язаний не з’явився до ТЦК на виряджання у військо.

На суді чоловік провину не визнав і повторив свою відмову від військової служби. Під час судового розгляду він заявив, що не піде до армії, бо "не хоче вмирати".

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав підсудного винним за статтею 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову. Чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми писали, що військовий з Полтави самовільно залишив свою частину та поїхав додому. На суді він пояснив, що зробив це через хвору матір.

А в Закарпатській області суд визнав винним місцевого жителя, який пройшов ВЛК, але потім не з'явився до ТЦК. Обвинувачений пояснив, що не пам'ятає, як отримав повістку.