Мужчина боялся умереть на войне, поэтому проигнорировал повестку — какое решение суда

Боец ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Умани Черкасской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования (ТЦК), потому что "не хотел умирать". Суд избрал для него наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к прохождению воинской службы. После получения боевой повестки военнообязанный не явился в ТЦК на отправку в армию.

На суде мужчина вину не признал и еще раз отказался от военной службы. Во время судебного разбирательства он заявил, что не пойдет в армию, потому что "не хочет умирать".

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы писали, что военный из Полтавы самовольно покинул свою часть и уехал домой. На суде он объяснил, что сделал это из-за больной матери.

А в Закарпатской области суд признал виновным прошедшего ВВК местного жителя, который потом не явился в ТЦК. Обвиняемый объяснил, что не помнит, как получил повестку.