Суд наказал врача во Львове, который требовал взятку за решение ВЛК

Судебное заседание. Иллюстрационное фото: УНИАН

Во Львове врач-нарколог требовал у военного деньги за то, чтобы признать его непригодным к службе. За это суд наказал члена ВВК.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, опубликованному в октябре 2024 года, врач-нарколог Василий Павлов, работавший в психиатрической клинике Львовского военного госпиталя, требовал у военнослужащего взятку в размере 5000 долларов. За эти деньги военно-врачебная комиссия (ВВК) должна признать мужчину непригодным к службе. Кроме того, еще и с исключением из военного учета.

Павлов также предупредил военнослужащего, что в случае отказа от уплаты взятки комиссия признает его лишь ограниченно годным к службе.

В конце января 2024 года, после передачи 5000 долларов, правоохранители задержали врача-нарколога. В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Львовского районного суда Львова Григорий Жовнир. Исследовав все предоставленные материалы, он назначил Василию Павлову штраф в размере 34 тысяч гривен. Кроме того, врач должен возместить процессуальные расходы в сумме 16,6 тысяч гривен. Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, что во Львовской области судили мужчину, который переправлял уклоонистов за границу. Для этого злоумышленник давал взятку пограничнику.

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