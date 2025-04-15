Восстановление Украины - приграничные области получат новую помощь - новости

Подписание Меморандума о взаимопонимании в Киеве

15 апреля в Киеве состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством развития общин и территорий Украины и международными партнерами. Программа рассчитана на три года и в ее рамках Украина получит 150 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Меморандум о "Партнерстве за сильную Украину" является совместной инициативой правительств Великобритании, Канады, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Швейцарии. Он направлен на поддержку восстановления и устойчивости Украины и рассчитан на 3 года. Бюджет программы — до 150 млн фунтов стерлингов.

"Это в первую очередь помощь внутренне перемещенным лицам, их реинтеграция в общество, реинтеграция деоккупированных территорий, повышение способности тех регионов и общин, которые находятся рядом с линией соприкосновения. Также это повышение способности культурно-образовательных мероприятий, тренинги, восстановление объектов, которые напрямую касаются министерства реинтеграции", — отметила Алена Шкрум, первый заместитель министра в Министерстве развития общин.

Вторая фаза меморандума предусматривает расширенную поддержку наиболее уязвимых общин Украины с фокусом на оперативное реагирование, инфраструктурное восстановление, социальную сплоченность, возвращение депортированных детей и другие ключевые направления.

В мероприятии приняли участие послы Канады, Эстонии, Норвегии, Швеции, Великобритании, Финляндии, Швейцарии.

Напомним, в Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию с 9 мая до 6 августа 2025 года. Соответствующие законопроекты в ВР подал Президент Владимир Зеленский.

А посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил ценность выбора, сделанного украинским народом три года назад. Об этом он сказал во время выступления на открытии Украинской Школы Управления в Лондоне.