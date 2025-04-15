Відбудова України - прикордонні області отримають нову допомогу - новини

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння у Києві

15 квітня у Києві відбулось підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад та територій України і міжнародними партнерами. Програма розрахована на три роки і в її рамках Україна отримає 150 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Меморандум про "Партнерство за сильну Україну" є спільною ініціативою урядів Великої Британії, Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Швейцарії. Він спрямований на підтримку відновлення та стійкості України і розрахований на 3 роки. Бюджет програми — до 150 млн фунтів стерлінгів.

"Це в першу чергу допомога внутрішньопереміщеним особам, їхня реінтеграція у суспільство, реінтеграція деокупованих територій, підвищення спроможності тих регіонів та громад, які знаходяться поруч із лінією зіткнення. Також це підвищення спроможності культурно-освітніх заходів, тренінги, відновлення об’єктів, які напряму дотичні до міністерства реінтеграції", — відзначила Альона Шкрум, перша заступниця міністра у Міністерстві розвитку громад.

Друга фаза меморандуму передбачає розширену підтримку найбільш уразливих громад України з фокусом на оперативне реагування, інфраструктурне відновлення, соціальну згуртованість, повернення депортованих дітей та інші ключові напрями.

У заході взяли участь посли Канади, Естонії, Норвегії, Швеції, Великої Британії, Фінляндії, Швейцарії.

Нагадаємо, в Україні продовжать воєнний стан та загальну мобілізацію з 9 травня до 6 серпня 2025 року. Відповідні законопроєкти до ВР подав Президент Володимир Зеленський.

А посол України у Великій Британії Валерій Залужний наголосив на цінності вибору, зробленого українським народом три роки тому. Про це він сказав під час виступу на відкритті Української Школи Управління в Лондоні.