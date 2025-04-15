Залужний висловився про війну в Україні і пояснив, чому треба боротися

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: @Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив на відкритті Української Школи Управління в Лондоні. У своїй промові він торкнувся ключових питань, які сьогодні визначають місце України у світі, і наголосив на цінності вибору, зробленого українським народом три роки тому.

Частиною виступу Валерій Залужний поділився на своїй сторінці у Telegram.

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Україна обрала боротися за свободу

Залужний нагадав, що у лютому 2022 року перед українцями стояв чіткий і простий вибір — боротися або зникнути.

"І тоді ми вже усі разом зробили свій вибір — боротися. І показали не тільки нашим ворогам і всьому світу, що ми є не лише народ, у якого є власна історія, власна культура, власна релігія, а ми є дійсно нацією героїв. І оця наша героїчна боротьба привела нас до досить видатних, я вважаю, і військових досягнень", — сказав Валерій Залужний.

За словами посла, саме ця героїчна боротьба дозволила Україні не тільки зупинити одну з найпотужніших армій світу, а й докорінно змінити природу сучасної війни. Українські Збройні сили, за його оцінкою, сьогодні — одні з найсучасніших у світі, які мають не лише технологічну перевагу, а й унікальний бойовий досвід.

Безпека Європи напряму залежить від України, як вважає Залужний

Залужний також підкреслив, що завдяки своїй боротьбі Україна стала повноцінним учасником геополітичного процесу.

"Ось, наприклад, я розумію, що безпека Європи сьогодні повністю залежить від нас, саме від нашої України. Але все ж таки станом на сьогодні наша боротьба продовжується. Незважаючи на кров, на смерть і незважаючи на весь цей цинізм, який ми бачимо навколо, незважаючи на поведінку наших деяких партнерів, ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою в нашу перемогу. Чому нам потрібна перемога? Тому що ми ще, на жаль, не здобули найголовнішого — ми не здобули свободи", — висловився посол.

Залужний звернув увагу на моральний вимір цієї боротьби — вибір між честю і соромом.

"Сором перед загиблими, перед нашими дітьми, сором, якщо допустимо, що пролиті ці життя були марними", — сказав Залужний

У своїй промові посол також підкреслив необхідність мінімізації залежності України від інших держав та побудови країни, яка відповідатиме гідності її народу.

Залужний закликав до радикальних змін у підходах до управління, зазначивши, що дії за логікою вчорашнього дня в умовах нової реальності несуть найбільшу небезпеку.

"І вже, як ми кажемо про школу управління, то дійсно, я абсолютно погоджуюся з одним американським вченим, який казав про те, що найближчу небезпеку в часи такої нестабільності становить не сама нестабільність, а саме дії відповідної логіки вчорашнього дня, яка на сьогодні абсолютно не підходить. Тому я вважаю, що Бог любить Україну. Він на її боці. І майбутнє України в наших абсолютно руках", — підсумував Валерій Залужний.

Нагадаємо, Валерій Залужний оцінив, як штучний інтелект та дрони вплинули на хід бойових дій.

Також Валерій Залужний розповідав, як виникла ідея створити штаб у Вісбадені.