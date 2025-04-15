Залужный высказался о войне в Украине и объяснил, почему надо бороться

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: @Zaluzhnui

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил на открытии Украинской Школы Управления в Лондоне. В своей речи он затронул ключевые вопросы, которые сегодня определяют место Украины в мире, и отметил ценность выбора, сделанного украинским народом три года назад.

Частью выступления Валерий Залужный поделился на своей странице в Telegram.

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Залужный напомнил, что в феврале 2022 года перед украинцами стоял четкий и простой выбор — бороться или исчезнуть.

"И тогда мы уже все вместе сделали свой выбор — бороться. И показали не только нашим врагам и всему миру, что мы не только народ, у которого есть собственная история, собственная культура, собственная религия, а мы действительно нация героев. И эта наша героическая борьба привела нас к достаточно выдающимся, я считаю, и военным достижениям", — сказал Валерий Залужный.

По словам посла, именно эта героическая борьба позволила Украине не только остановить одну из самых мощных армий мира, но и в корне изменить природу современной войны. Украинские Вооруженные силы, по его оценке, сегодня — одни из самых современных в мире, которые имеют не только технологическое преимущество, но и уникальный боевой опыт.

Безопасность Европы напрямую зависит от Украины, как считает Залужный

Залужный также подчеркнул, что благодаря своей борьбе Украина стала полноценным участником геополитического процесса.

"Вот, например, я понимаю, что все понимают, что безопасность Европы сегодня полностью зависит от нас, именно от нашей Украины. Но все же по состоянию на сегодняшний день наша борьба продолжается. Несмотря на кровь, на смерть и несмотря на весь этот цинизм, который мы видим вокруг, несмотря на поведение наших некоторых партнеров, мы продолжаем воевать. Мы воюем с верой в нашу победу. Почему нам нужна победа? Потому что мы еще, к сожалению, не получили самого главного — мы не получили свободы", — высказался посол.

Залужный обратил внимание на моральное измерение этой борьбы — выбор между честью и стыдом.

"Стыд перед погибшими, перед нашими детьми, стыд, если допустим, что пролитые эти жизни были напрасными", — сказал Залужный

В своей речи посол также подчеркнул необходимость минимизации зависимости Украины от других государств и построения страны, которая будет отвечать достоинству ее народа.

Залужный призвал к радикальным изменениям в подходах к управлению, отметив, что действия по логике вчерашнего дня в условиях новой реальности несут наибольшую опасность.

"И уже, если мы говорим о школе управления, то действительно, я абсолютно согласен с одним американским ученым, который говорил о том, что ближайшую опасность во времена такой нестабильности представляет не сама нестабильность, а именно действия, соответствующие логике вчерашнего дня, которая на сегодня абсолютно не подходит. Поэтому я считаю, что Бог любит Украину. Он на ее стороне. И будущее Украины в наших руках", — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, Валерий Залужный оценил, как искусственный интеллект и дроны повлияли на ход боевых действий.

Также Валерий Залужный рассказывал, как возникла идея создать штаб в Висбадене.