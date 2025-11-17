Владимир Зеленский во Франции — встреча с рыбаками, которые плетут антидронные сети

Владимир Зеленский на встрече с французскими рыбаками. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции в понедельник, 17 ноября. Они поставляют Украине антидронные сетки для защиты от российских атак.

Об этом сообщает Владимир Зеленский.

Теплая встреча с людьми с действительно большими сердцами - представителями ассоциации Kernic Solidarités и Национального комитета по рыболовству и аквакультуре, которые обеспечивают наши города антидронными сетями.



Я благодарен за их многолетнюю и жизненно важную помощь, которая очень помогает... pic.twitter.com/UgKsDAXG9d - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 17 ноября 2025 г .

Встреча Зеленского с производителями антидронных сеток

"Теплая встреча с людьми с действительно большим сердцем — представителями ассоциации Kernic Solidarites и Национального комитета рыбаков Бретани и Франции, которые обеспечивают наши города антидроновими сетями. Благодарен за длительную и важную поддержку, которая очень помогает защищать жизни наших людей от дронов в Херсоне, Запорожье и на востоке Украины", — написал президент в соцсети Х.

Владимир Зеленский на встрече во Франции. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Французские рыбаки дарят Зеленскому жилетку. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Напомним, что Зеленский с визитом во Франции в понедельник, 17 ноября. В частности, глава государства имел результативную встречу со своим коллегой Эмманюэлем Макроном, с которым подписал историческое оборонное соглашение.

Также президенты Украины и Франции выступили на совместной пресс-конференции по результатам встречи. Во время общения с журналистами Зеленский сделал заявление о борьбе с коррупцией в стране, а Макрон оценил готовность России к миру.

Добавим, что украинский лидер анонсировал поставки Украине 100 истребителей Rafale.