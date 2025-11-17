Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Президент завітав до рибалок, що плетуть антидронні сітки Україні

Президент завітав до рибалок, що плетуть антидронні сітки Україні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 22:08
Оновлено: 22:41
Володимир Зеленський у Франції — зустріч з рибалками, які плетуть антидронові сітки
Володимир Зеленський на зустрічі з французькими рибалками. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції у понеділок, 17 листопада. Вони постачають Україні антидронові сітки для захисту від російських атак.

Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з виробниками антидронових сіток

"Тепла зустріч із людьми зі справді великим серцем — представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які забезпечують наші міста антидроновими сітками. Вдячний за тривалу й важливу підтримку, яка дуже допомагає захищати життя наших людей від дронів у Херсоні, Запоріжжі та на сході України", — написав президент у соцмережі Х.

Результати візиту Зеленського до Франції 17 листопада
Володимир Зеленський на зустрічі у Франції. Фото: x.com/ZelenskyyUa
Про що Зеленський домовився з Макроном у Франції
Французькі рибалки дарують Зеленському жилетку. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Нагадаємо, що Зеленський з візитом у Франції в понеділок, 17 листопада.  Зокрема, глава держави мав результативну зустріч зі своїм колегою Емманюелем Макроном, із яким підписав історичну оборонну угоду.

Також президенти України й Франції виступили на спільній пресконференції за результатами зустрічі. Під час спілкування з журналістами Зеленський зробив заяву про боротьбу з корупцією в країні, а Макрон оцінив готовність Росії до миру.

Додамо, що український лідер анонсував постачання Україні 100 винищувачів Rafale.

Володимир Зеленський Франція Херсон Запоріжжя дрони війна в Україні
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
