Володимир Зеленський у Франції — зустріч з рибалками, які плетуть антидронові сітки

Президент завітав до рибалок, що плетуть антидронні сітки Україні
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції у понеділок, 17 листопада. Вони постачають Україні антидронові сітки для захисту від російських атак.
Про це повідомляє Володимир Зеленський.
A warm meeting with people with truly big hearts – representatives of Kernic Solidarités association and the National Commitee for fishery and aquaculture who provide our cities with anti-drone nets.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 17, 2025
I am grateful for their longstanding and vital assistance, which greatly helps… pic.twitter.com/UgKsDAXG9d
Зустріч Зеленського з виробниками антидронових сіток
"Тепла зустріч із людьми зі справді великим серцем — представниками асоціації Kernic Solidarites та Національного комітету рибалок Бретані та Франції, які забезпечують наші міста антидроновими сітками. Вдячний за тривалу й важливу підтримку, яка дуже допомагає захищати життя наших людей від дронів у Херсоні, Запоріжжі та на сході України", — написав президент у соцмережі Х.
Нагадаємо, що Зеленський з візитом у Франції в понеділок, 17 листопада. Зокрема, глава держави мав результативну зустріч зі своїм колегою Емманюелем Макроном, із яким підписав історичну оборонну угоду.
Також президенти України й Франції виступили на спільній пресконференції за результатами зустрічі. Під час спілкування з журналістами Зеленський зробив заяву про боротьбу з корупцією в країні, а Макрон оцінив готовність Росії до миру.
Додамо, що український лідер анонсував постачання Україні 100 винищувачів Rafale.
