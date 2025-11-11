Зеленский обратился к херсонцам - трогательные слова

Парень с флагом Украины. Фото: Зеленский/Telegram (Ihor Tkachov)

Президент Владимир Зеленский напомнил о дне освобождения Херсона, когда украинские флаги снова замаячили на улицах города после месяцев оккупации. Он поблагодарил всех, кто боролся за свободу, и подчеркнул, что Херсон, как и все временно оккупированные территории, обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 11 ноября.

Зеленский обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона

Президент вспомнил, как жители Херсона прятали сине-желтые флаги во время оккупации, чтобы поднять их в день освобождения. Зеленский отметил, что этот день стал символом радости, благодарности и веры в силу украинского народа. По его словам, несмотря на постоянный террор против мирного населения, Херсон остается частью Украины — города, где люди ценят жизнь и искренне радуются каждой победе защитников.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"В ноябре 2022 года наши сине-желтые флаги, которые месяцами люди прятали, снова развевались на улицах Херсона. Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Херсон и дальше остается под прицелом врага, который ежедневно терроризирует мирное население. Он поблагодарил военных за освобождение города и призвал не забывать обо всех временно оккупированных территориях. Президент заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы вернуть каждый населенный пункт домой.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, Украина отмечает третью годовщину освобождения Херсона — первого областного центра, который удалось вернуть после российской оккупации.

Ранее мы также информировали, что о приезде Анджелины Джоли на Херсонщину местные власти узнали уже после того, как актриса пересекла первый украинский блокпост, сначала восприняв это сообщение как шутку.