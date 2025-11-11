Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент вспомнил, как ВСУ освободили Херсон — обращение

Президент вспомнил, как ВСУ освободили Херсон — обращение

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 10:09
обновлено: 10:55
Зеленский обратился к херсонцам - трогательные слова
Парень с флагом Украины. Фото: Зеленский/Telegram (Ihor Tkachov)

Президент Владимир Зеленский напомнил о дне освобождения Херсона, когда украинские флаги снова замаячили на улицах города после месяцев оккупации. Он поблагодарил всех, кто боролся за свободу, и подчеркнул, что Херсон, как и все временно оккупированные территории, обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 11 ноября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский обратился к украинцам в годовщину освобождения Херсона

Президент вспомнил, как жители Херсона прятали сине-желтые флаги во время оккупации, чтобы поднять их в день освобождения. Зеленский отметил, что этот день стал символом радости, благодарности и веры в силу украинского народа. По его словам, несмотря на постоянный террор против мирного населения, Херсон остается частью Украины — города, где люди ценят жизнь и искренне радуются каждой победе защитников.

Президент пригадав, як ЗСУ звільнили Херсон і звернувся до містян - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"В ноябре 2022 года наши сине-желтые флаги, которые месяцами люди прятали, снова развевались на улицах Херсона. Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Херсон и дальше остается под прицелом врага, который ежедневно терроризирует мирное население. Он поблагодарил военных за освобождение города и призвал не забывать обо всех временно оккупированных территориях. Президент заверил, что Украина сделает все возможное, чтобы вернуть каждый населенный пункт домой.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, Украина отмечает третью годовщину освобождения Херсона — первого областного центра, который удалось вернуть после российской оккупации.

Ранее мы также информировали, что о приезде Анджелины Джоли на Херсонщину местные власти узнали уже после того, как актриса пересекла первый украинский блокпост, сначала восприняв это сообщение как шутку.

Владимир Зеленский ВСУ Херсон флаг оккупация ВОТ
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации