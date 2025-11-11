Зеленський звернувся до херсонців — зворушливі слова

Хлопець із прапором України. Фото: Зеленський/Telegram (Ihor Tkachov)

Президент Володимир Зеленський нагадав про день звільнення Херсона, коли українські прапори знову замайоріли на вулицях міста після місяців окупації. Він подякував усім, хто боровся за свободу, і наголосив, що Херсон, як і всі тимчасово окуповані території, обов’язково повернеться під контроль України.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 11 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зеленський звернувся до українців у річницю звільнення Херсона

Президент пригадав, як жителі Херсона ховали синьо-жовті прапори під час окупації, щоб підняти їх у день визволення. Зеленський наголосив, що цей день став символом радості, вдячності та віри у силу українського народу. За його словами, попри постійний терор проти мирного населення, Херсон залишається частиною України — міста, де люди цінують життя і щиро радіють кожній перемозі захисників.

Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"У листопаді 2022 року наші синьо-жовті прапори, які місяцями люди ховали, знову майоріли на вулицях Херсона. Пам’ятаємо цю радість, сльози, обійми. Вдячність, коли бачиш, як свої повертаються. Окупанти втекли з Херсону завдяки силі наших людей", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Херсон і далі залишається під прицілом ворога, який щодня тероризує мирне населення. Він подякував військовим за звільнення міста та закликав не забувати про всі тимчасово окуповані території. Президент запевнив, що Україна зробить усе можливе, щоб повернути кожен населений пункт додому.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 листопада, Україна вшановує третю річницю звільнення Херсона — першого обласного центру, який вдалося повернути після російської окупації.

Раніше ми також інформували, що про приїзд Анджеліни Джолі на Херсонщину місцева влада дізналася вже після того, як акторка перетнула перший український блокпост, спочатку сприйнявши це повідомлення як жарт.