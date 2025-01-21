Президент Панамы ответил Трампу — канал останется панамским

Панамский канал. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп в своей речи на инаугурации сказал, что Соединенные Штаты возьмут под свой контроль Панамский канал, который сейчас, по его словам, эксплуатирует Китай. Панама в свою очередь отвергла позицию Трампа, отметив, что ключевой водный путь останется под ее контролем.

Об этом заявил панамский президент Хосе Рауль Мулино, пишет AFP.

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"Я должен категорически возразить словам президента Дональда Трампа. Канал есть и останется панамским. В мире нет ни одной страны, которая бы вмешивалась в работу канала", — написал Мулино в соцсетях.

Отметим, что Панамский канал был построен Соединенными Штатами и открыт в 1914 году. После его передали Панаме 31 декабря 1999 года в соответствии с договорами, подписанными примерно в 1970-х годах до этого президентом США Джимми Картером и лидером панамских националистов Омаром Торрихосом.

Напомним, что Дональд Трамп во время инаугурации на пост президента США, 20 января, сделал ряд важных заявлений. Они могут повлиять не только на Штаты, но и на мир.

Также мы писали, что около двух недель назад Трамп заявил о необходимости заключения соглашения присоединения Гренландии к США.