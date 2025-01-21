Президент Панами відповів Трампу — канал залишиться панамським

Панамський канал. Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп у своїй промові на інавгурації сказав, що Сполучені Штати візьмуть під свій контроль Панамський канал, який нині, за його словами, експлуатує Китай. Панама у свою чергу відкинула позицію Трампа, зазначивши, що ключовий водний шлях залишиться під її контролем.

Про це заявив панамський президент Хосе Рауль Муліно, пише AFP.

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"Я повинен категорично заперечити слова президента Дональда Трампа. Канал є і залишиться панамським. У світі немає жодної країни, яка б втручалася в роботу каналу", — написав Муліно у соцмережах.

Зазначимо, що Панамський канал був побудований Сполученими Штатами і відкритий у 1914 році. Після, його передали Панамі 31 грудня 1999 року відповідно до договорів, підписаних приблизно у 1970-х роках до цього президентом США Джиммі Картером і лідером панамських націоналістів Омаром Торріхосом.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час інавгурації на посаду президента США, 20 січня, зробив низку важливих заяв. Вони можуть вплинути не тільки на Штати, але й на світ.

Також ми писали, що близько двох тижнів тому Трамп заявив про необхідність укладання угоди приєднання Гренландії до США.