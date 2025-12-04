Президент Кипра заявил об общем историческом опыте с Украиной

Никос Христодулидис. Фото: Reuters

В четверг, 4 декабря, президент Кипра Никос Христодулидис во время официального визита в Киев отметил общий исторический опыт Украины и Кипра в вопросах территориальной целостности. По его словам, кипрский народ хорошо понимает вызовы, с которыми сталкивается Украина, ведь сам пережил военное вторжение и оккупацию.

Об этом Христодулидис заявил во время брифинга в Киеве.

Президент Кипра в Киеве

Христодулидис отметил, что именно этот совместный опыт создает прочную основу для взаимопонимания и развития двустороннего сотрудничества.

"Именно поэтому мы видим перспективы и тот путь, в котором можем помочь Украине", — подчеркнул он.

Во время встречи обсуждались ключевые вопросы территориальной целостности обеих стран и пути углубления сотрудничества в различных сферах.

Напомним, что 4 декабря президент Республики Кипр Никос Христодулидес посетил Украину в рамках своего официального визита в страну.

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент Кипра обсудил ситуацию в Украине и общую европейскую повестку дня.