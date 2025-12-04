Відео
Головна Новини дня Президент Кіпру заявив про спільний історичний досвід із Україною

Президент Кіпру заявив про спільний історичний досвід із Україною

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 17:12
Президент Кіпру заявив про спільний історичний досвід із Україною
Нікос Христодулідіс. Фото: Reuters

У четвер, 4 грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час офіційного візиту до Києва наголосив на спільному історичному досвіді України та Кіпру у питаннях територіальної цілісності. За його словами, кіпрський народ добре розуміє виклики, з якими стикається Україна, адже сам пережив військове вторгнення та окупацію.

Про це Христодулідіс заявив під час брифінгу у Києві.

Читайте також:

Президент Кіпру у Києві

Христодулідіс зазначив, що саме цей спільний досвід створює міцну основу для взаєморозуміння та розвитку двосторонньої співпраці.

"Саме тому ми бачимо перспективи і той шлях, у якому можемо допомогти Україні", — підкреслив він.

Під час зустрічі обговорювалися ключові питання територіальної цілісності обох країн та шляхи поглиблення співпраці у різних сферах.

Нагадаємо, що 4 грудня президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідес відвідав Україну в рамках свого офіційного візиту до країни.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент Кіпру обговорив ситуацію в Україні та спільний європейський порядок денний. 

Київ Кіпр історія окупація війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
