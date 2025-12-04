Президент Кіпру заявив про спільний історичний досвід із Україною
У четвер, 4 грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час офіційного візиту до Києва наголосив на спільному історичному досвіді України та Кіпру у питаннях територіальної цілісності. За його словами, кіпрський народ добре розуміє виклики, з якими стикається Україна, адже сам пережив військове вторгнення та окупацію.
Про це Христодулідіс заявив під час брифінгу у Києві.
Президент Кіпру у Києві
Христодулідіс зазначив, що саме цей спільний досвід створює міцну основу для взаєморозуміння та розвитку двосторонньої співпраці.
"Саме тому ми бачимо перспективи і той шлях, у якому можемо допомогти Україні", — підкреслив він.
Під час зустрічі обговорювалися ключові питання територіальної цілісності обох країн та шляхи поглиблення співпраці у різних сферах.
Під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент Кіпру обговорив ситуацію в Україні та спільний європейський порядок денний.
