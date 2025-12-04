Президент Кіпру заявив про спільний історичний досвід із Україною

Нікос Христодулідіс. Фото: Reuters

У четвер, 4 грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс під час офіційного візиту до Києва наголосив на спільному історичному досвіді України та Кіпру у питаннях територіальної цілісності. За його словами, кіпрський народ добре розуміє виклики, з якими стикається Україна, адже сам пережив військове вторгнення та окупацію.

Про це Христодулідіс заявив під час брифінгу у Києві.

Реклама

Читайте також:

Президент Кіпру у Києві

Христодулідіс зазначив, що саме цей спільний досвід створює міцну основу для взаєморозуміння та розвитку двосторонньої співпраці.

"Саме тому ми бачимо перспективи і той шлях, у якому можемо допомогти Україні", — підкреслив він.

Під час зустрічі обговорювалися ключові питання територіальної цілісності обох країн та шляхи поглиблення співпраці у різних сферах.

Нагадаємо, що 4 грудня президент Республіки Кіпр Нікос Христодулідес відвідав Україну в рамках свого офіційного візиту до країни.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським президент Кіпру обговорив ситуацію в Україні та спільний європейський порядок денний.