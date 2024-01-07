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Президент Израиля назвал три условия прекращения войны с ХАМАС

7 января 2024 10:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Израиль назвал три условия прекращения войны с ХАМАС
Израильские военные. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия не должны прекращаться до тех пор, пока не будут выполнены три ключевые задачи, включая устранение ХАМАС. Он указал, что Израиль будет преследовать ХАМАС без предоставления иммунитета везде и будет стремиться к восстановлению безопасности в южных и северных регионах страны.

Об этом сообщает CNN.

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Нетаньяху подчеркнул, что целью Израиля является не только ликвидация ХАМАС, но и освобождение заложников, а также обеспечение безопасности от угроз со стороны Сектора Газа. Эти заявления были сделаны в официальном коммюнике, выпущенном его канцелярией.

"До этого и ради этой цели вам придется отложить все в сторону и продолжать общими силами, пока не будет достигнута полная победа", — заключил Нетаньяху.

Отдельно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о следующем этапе военных операций в Секторе Газа. Он сообщил, что на третьем этапе войска Израиля будут использовать новую тактику в борьбе, включая налеты, уничтожение террористических туннелей, воздушные и наземные операции, а также спецоперации.

Напомним, что на вывод части войск Израиля из сектора Газы повлияла администрация президента США Джо Байдена. Кроме того Израиль подтолкнули к переходу к новому этапу войны.

Также премьер Израиля назвал три предпосылки для мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

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