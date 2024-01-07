Ізраїль назвав три умови припинення війни з ХАМАС

Ізраїльські військові. Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що військові дії не повинні припинятися доти, доки не будуть виконані три ключові завдання, включно з усуненням ХАМАС. Він зазначив, що Ізраїль переслідуватиме ХАМАС без надання імунітету скрізь і прагнутиме відновлення безпеки в південних і північних регіонах країни.

Про це повідомляє CNN.

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Нетаньяху наголосив, що метою Ізраїлю є не лише ліквідація ХАМАС, а й звільнення заручників, а також забезпечення безпеки від загроз із боку сектору Гази. Ці заяви було зроблено в офіційному комюніке, випущеному його канцелярією.

"Доти і заради цієї мети вам доведеться відкласти все вбік і продовжувати спільними силами доти, доки не буде досягнуто повної перемоги", — сказав Нетаньяху.

Окремо міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив про наступний етап військових операцій у секторі Гази. Він повідомив, що на третьому етапі війська Ізраїлю використовуватимуть нову тактику в боротьбі, включаючи нальоти, знищення терористичних тунелів, повітряні та наземні операції, а також спецоперації.

Нагадаємо, що на виведення частини військ Ізраїлю із сектору Гази вплинула адміністрація президента США Джо Байдена. Крім того, Ізраїль підштовхнули до переходу до нового етапу війни.

Також прем'єр Ізраїлю назвав три передумови для миру з Палестиною. Водночас визволення заручників не згадав.