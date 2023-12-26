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Прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною

26 грудня 2023 08:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: MENAHEM KAHANA/Pool via REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назва три "передумови миру" з Палестиною: знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу, дерадикалізувати палестинське суспільство. Водночас урядовець нічого не згадав про заручників.

Про це повідомляє Wall Street Journal

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За словами ізраїльського прем'єра, для того, аби був мир, вони мають "знищити ХАМАС, демілітаризувати Газу та дерадикалізувати все палестинське суспільство". Водночас у матеріалі наголошується, що при цьому не згадується про заручників, які ще утримуються терористами в Газі. І їхнє повернення не ставиться як обов'язкова умова. 

"США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання. Щоб досягти цієї мети, його військовий потенціал має бути демонтований, а його політичне правління над Газою має покінчити", — наголошує Нетаньяху.

Окрім того, він наголосив, що Ізраїль також повинен забезпечити, щоб Газа більше ніколи не могла напасти на Ізраїль. 

"Серед іншого, це вимагатиме встановлення тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою та Єгиптом, який відповідає потребам безпеки Ізраїлю та запобігає контрабанді зброї на територію", — сказав прем'єр. 

І що не менш важливе для Нетаньяху — "школи, які повинні вчити дітей цінувати життя, а не смерть, а імами повинні припинити проповідувати вбивство євреїв".

"Палестинське громадянське суспільство має бути трансформовано таким чином, щоб його люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його", — додав він.

Нагадаємо, 25 грудня армія оборони Ізраїлю завдала удару по табору біженців в центральній частині сектора Гази. Внаслідок цього загинули щонайменше 70 людей.

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