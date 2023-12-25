Ізраїль вдарив по табору біженців у Газі — загинули щонайменше 70 людей

Постраждалі внаслідок удару по Газі. Фото: aljazeera

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по табору біженців в центральній частині Сектора Гази. Внаслідок цього загинули щонайменше 70 людей.

Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що серед загиблих через удар по табору Магазі щонайменше 12 жінок і семеро дітей.

Речник палестинського міністерства охорони здоров'я Ашраф аль-Кідра заявив, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме.

ХАМАС опублікував заяву, в якій назвав авіаудар "жахливою різаниною" і заявив, що це "новий воєнний злочин".

Що кажуть про удар в Ізраїлі

Водночас ізраїльські військові заявили, що вивчають інцидент.

"Не зважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють в цивільних районах Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню", — сказав представник Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, що релігійна влада, окупованого на Західному Березі, Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від святкування Різдва. Рішення щодо відмови від будь-яких "непотрібних святкових" заходів прийняте на знак солідарності з палестинцями в Секторі Гази.

Також ми писали, що Ізраїль намагається встановити повний контроль над північною частиною сектору Гази. Водночас лідери США та Ізраїлю оговорили перспективи війни з ХАМАСом.