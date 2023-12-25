Ізраїль вдарив по табору біженців у Газі — загинули щонайменше 70 людей
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по табору біженців в центральній частині Сектора Гази. Внаслідок цього загинули щонайменше 70 людей.
Про це пише The Guardian.
ЦАХАЛ вдарив по табору біженців
Зазначається, що серед загиблих через удар по табору Магазі щонайменше 12 жінок і семеро дітей.
Речник палестинського міністерства охорони здоров'я Ашраф аль-Кідра заявив, що кількість загиблих, ймовірно, зростатиме.
ХАМАС опублікував заяву, в якій назвав авіаудар "жахливою різаниною" і заявив, що це "новий воєнний злочин".
Що кажуть про удар в Ізраїлі
Водночас ізраїльські військові заявили, що вивчають інцидент.
"Не зважаючи на виклики, які створюють терористи ХАМАС, що діють в цивільних районах Гази, ЦАХАЛ дотримується норм міжнародного права, в тому числі вживає можливих заходів для мінімізації шкоди цивільному населенню", — сказав представник Армії оборони Ізраїлю.
Нагадаємо, що релігійна влада, окупованого на Західному Березі, Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від святкування Різдва. Рішення щодо відмови від будь-яких "непотрібних святкових" заходів прийняте на знак солідарності з палестинцями в Секторі Гази.
Також ми писали, що Ізраїль намагається встановити повний контроль над північною частиною сектору Гази. Водночас лідери США та Ізраїлю оговорили перспективи війни з ХАМАСом.
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