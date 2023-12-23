Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Радбез ООН збільшив гумдопомогу населенню в Газі arrow

Радбез ООН збільшив гумдопомогу населенню в Газі

23 грудня 2023 07:47
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Радбез ООН збільшив гумдопомогу населенню в Газі
Засідання Ради безпеки ООН. Фото: JOHN MCILWAINE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій йдеться про збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню в Секторі Газа. Радбез не спромігся закликати Ізраїль припинити вогонь в регіоні.

Про це повідомило Reuters.

Читайте також:

Радбез збирався одночасно з операцією ізраїльських військових проти бойовиків ХАМАС

"Резолюція була пом'якшена порівняно з попередніми проєктами, які закликали до негайного припинення 11-тижневої війни і послаблення ізраїльського контролю над поставками допомоги, що відкрило шлях до голосування, під час якого Сполучені Штати, головний союзник Ізраїлю, утрималися", — повідомило Reuters.

Таким чином в резолюції немає заклику до припинення вогню в Газі, оскільки сам Ізраїль дав зрозуміти, що розширить наземну операцію в палестинському анклаві.

Ухвалена резолюція передбачає "вжити термінових заходів, щоб негайно забезпечити безпечний, безперешкодний і розширений гуманітарний доступ і створити умови для сталого припинення бойових дій", хоча початкова версія документа закликала до "термінового та сталого припинення бойових дій", щоб забезпечити доступ до допомоги.

"Міністерство закордонних справ Палестинської автономії привітало резолюцію як крок, що допоможе "припинити агресію, забезпечити надходження допомоги і захистити палестинський народ", — зазначили в Reuters. 

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. У відповідь ізраїльська влада розпочала наземну операцію в Секторі Газа.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти ці події до війни в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі