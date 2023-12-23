Радбез ООН збільшив гумдопомогу населенню в Газі

Засідання Ради безпеки ООН. Фото: JOHN MCILWAINE

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій йдеться про збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню в Секторі Газа. Радбез не спромігся закликати Ізраїль припинити вогонь в регіоні.

Про це повідомило Reuters.

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"Резолюція була пом'якшена порівняно з попередніми проєктами, які закликали до негайного припинення 11-тижневої війни і послаблення ізраїльського контролю над поставками допомоги, що відкрило шлях до голосування, під час якого Сполучені Штати, головний союзник Ізраїлю, утрималися", — повідомило Reuters.

Таким чином в резолюції немає заклику до припинення вогню в Газі, оскільки сам Ізраїль дав зрозуміти, що розширить наземну операцію в палестинському анклаві.

Ухвалена резолюція передбачає "вжити термінових заходів, щоб негайно забезпечити безпечний, безперешкодний і розширений гуманітарний доступ і створити умови для сталого припинення бойових дій", хоча початкова версія документа закликала до "термінового та сталого припинення бойових дій", щоб забезпечити доступ до допомоги.

"Міністерство закордонних справ Палестинської автономії привітало резолюцію як крок, що допоможе "припинити агресію, забезпечити надходження допомоги і захистити палестинський народ", — зазначили в Reuters.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. У відповідь ізраїльська влада розпочала наземну операцію в Секторі Газа.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнає політику обох країн конфлікту на Близькому Сході — Ізраїлю та Палестини. Проте він не може це прирівняти ці події до війни в Україні.