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Совбез ООН увеличил гумпомощь населению в Газе

23 декабря 2023 07:47
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Совбез ООН увеличил гумпомощь населению в Газе
Заседание Совбеза ООН. Фото: JOHN MCILWAINE
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой говорится об увеличении гуманитарной помощи гражданскому населению в Секторе Газа. Совбез не смог призвать Израиль прекратить огонь в регионе.

Об этом сообщило Reuters.

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"Резолюция была смягчена по сравнению с предыдущими проектами, призвавшими к немедленному прекращению 11-недельной войны и ослаблению израильского контроля над поставками помощи, открывшей путь к голосованию, во время которого Соединенные Штаты, главный союзник Израиля, воздержались", — сообщило Reuters.

Таким образом, в резолюции нет призыва к прекращению огня в Газе, поскольку сам Израиль дал понять, что расширит наземную операцию в палестинском анклаве.

Принятая резолюция предусматривает "принять срочные меры, чтобы немедленно обеспечить безопасный, беспрепятственный и расширенный гуманитарный доступ и создать условия для постоянного прекращения боевых действий", хотя начальная версия документа призвала к "срочному и постоянному прекращению боевых действий", чтобы обеспечить доступ к помощи.

"Министерство иностранных дел Палестинской автономии приветствовало резолюцию как шаг, который поможет "прекратить агрессию, обеспечить поступление помощи и защитить палестинский народ", — отметили в Reuters.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. В ответ израильские власти начали наземную операцию в Секторе Газа.

Мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает политику обеих стран конфликта на Ближнем Востоке – Израиля и Палестины. Однако он не может это приравнять эти события к войне в Украине.

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