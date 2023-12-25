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У Віфлеємі відмовилися від святкування Різдва — у чому причина

25 грудня 2023 04:34
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Різдво 2023 - у Віфлеємі відмовилися від святкування Різдва — у чому причина
Інсталяція "Різдво під завалами" у Віфлеємі. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Релігійна влада, окупованого на Західному Березі, Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від святкування Різдва. Рішення щодо відмови від будь-яких "непотрібних святкових" заходів прийняте на знак солідарності з палестинцями в секторі Гази.

Про це повідомляє Еuronews.

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"Ми скасували все. Ми скасували різдвяний ярмарок, різдвяні гімни, заходи для дітей, тому що у Віфлеємі таке відчуття, що ми в жалобі", — сказала очільниця міста Хана Хананія.

Разом з тим, у населеному пункті встановлено інсталяцію під назвою "Різдво під завалами". Її відкрили на площі Віфлеєму "Ясла", де зазвичай стоїть ялинка. Тепер замість символу Нового року там стоять різдвяні постаті серед руїн знесеної будівлі.

Крім того, відомо, що туристи не можуть відвідувати Віфлеєм. Справа в тому, що місто стало ізольованим після атак ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, в якій йдеться про збільшення гуманітарної допомоги цивільному населенню в секторі Гази. Радбез не спромігся закликати Ізраїль припинити вогонь в регіоні.

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