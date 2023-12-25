Рождество 2023 - в Вифлееме отказались от празднования Рождества - в чем причина

Инсталляция "Рождество под завалами" в Вифлееме. Фото: скриншот

Религиозная власть, оккупированного на Западном Берегу, Вифлеема, который, согласно христианской традиции, стал свидетелем рождения Иисуса Христа, отказалась от празднования Рождества. Решение об отказе от каких-либо "ненужных праздничных" мер принято в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа.

Об этом сообщает Еuronews.

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"Мы отменили все. Мы отменили рождественскую ярмарку, рождественские гимны, мероприятия для детей, потому что в Вифлееме такое ощущение, что мы в трауре", — сказала глава города Хана Ханания.

Вместе с тем, в населенном пункте установлена инсталляция под названием "Рождество под завалами". Ее открыли на площади Вифлеема "Ясли", где обычно стоит елка. Теперь вместо символа Нового года там стоят рождественские фигуры среди развалин снесенного здания.

Кроме того, известно, что туристы не могут посещать Вифлеем. Дело в том, что город стал изолированным после атак ХАМАС в Израиле 7 октября.

Напомним, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой говорится об увеличении гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа. Совбез не смог призвать Израиль прекратить огонь в регионе.