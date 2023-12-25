Израиль ударил по лагерю беженцев в Газе — погибли не менее 70 человек

Пострадавшие в результате удара по Газе. Фото: aljazeera

Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центральной части Сектора Газа. В результате погибли по меньшей мере 70 человек.

Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что среди погибших из-за удара по лагерю Магази по меньшей мере 12 женщин и семеро детей.

Представитель палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра заявил, что число погибших, вероятно, будет расти.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором назвал авиаудар "ужасающей резней" и заявил, что это "новое военное преступление".

Что говорят об ударе в Израиле

В то же время, израильские военные заявили, что изучают инцидент.

"Несмотря на вызовы, которые создают террористы ХАМАС, действующие в гражданских районах Газы, ЦАХАЛ соблюдает нормы международного права, в том числе принимает возможные меры для минимизации ущерба гражданскому населению", — сказал представитель Армии обороны Израиля.

Напомним, что религиозная власть, оккупированная на Западном Берегу, Вифлеема, которая, согласно христианской традиции, стала свидетелем рождения Иисуса Христа, отказалась от празднования Рождества. Решение об отказе от каких-либо "ненужных праздничных" мер принято в знак солидарности с палестинцами в Секторе Газы.

Мы также писали, что Израиль пытается установить полный контроль над северной частью сектора Газа. В то же время, лидеры США и Израиля обсудили перспективы войны с ХАМАСом.