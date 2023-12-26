Премьер Израиля назвал три предпосылки мира с Палестиной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: MENAHEM KAHANA/Pool via REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три "предпосылки мира" с Палестиной: уничтожить ХАМАС, демилитаризовать Газу, дерадикализовать палестинское общество. В то же время чиновник ничего не упомянул о заложниках.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Читайте также:

Предпосылки мира: предложение Нетаньяху

По словам израильского премьера, для того чтобы был мир, они должны "уничтожить ХАМАС, демилитаризировать Газу и дерадикализировать все палестинское общество". В то же время, в материале отмечается, что при этом не упоминается о заложниках, которые еще содержатся террористами в Газе. И их возврат не ставится как обязательное условие.

"США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны поддерживают намерение Израиля уничтожить террористическую группировку. Чтобы достичь этой цели, его военный потенциал должен быть демонтирован, а его политическое правление над Газой должно покончить", — отмечает Нетаньяху.

Кроме того, он подчеркнул, что Израиль также должен обеспечить, чтобы Газа больше никогда не могла напасть на Израиль.

"Среди прочего, это потребует установления временной зоны безопасности по периметру Газа и инспекционного механизма на границе между Газой и Египтом, который отвечает потребностям безопасности Израиля и предотвращает контрабанду оружия на территорию", — сказал премьер.

И что не менее важно для Нетаньяху — "школы, которые должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны прекратить проповедовать убийство евреев".

"Палестинское гражданское общество должно быть трансформировано таким образом, чтобы его люди поддерживали борьбу с терроризмом, а не финансировали его", — добавил он.

Напомним, 25 декабря армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев в центральной части сектора Газа. В результате погибли по меньшей мере 70 человек.