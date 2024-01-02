Стало известно, кто подтолкнул Израиль к выводу части войск из Газы
На вывод части войск Израиля из сектора Газы повлияла администрация президента США Джо Байдена. Кроме того Израиль подтолкнули к переходу к новому этапу войны.
Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на американского чиновника.
Как США повлияли на Израиль
Недавно ЦАХАЛ вывел часть своих войск из сектора Газы. Однако это не сигнал к миру, а четкий план перехода к следующей фазе войны на севере Газа. Как сообщается, на этом настаивала администрация Байдена.
Чиновник также отметил, что боевые действия в этом районе все еще продолжаются, а на юге Газы, похоже, не происходит никаких изменений.
Что еще нужно знать
Ранее СМИ писали, что Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.
А главнокомандующий армией Израиля Герцы Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев", ведь главная цель ЦАХАЛа — "уничтожение террористической организации".
Также премьер Израиля назвал три предпосылки для мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.
Напомним, в новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожила израильская ПВО, обошлось без пострадавших.
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