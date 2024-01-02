Стало известно, кто подтолкнул Израиль к выводу части войск из Газы

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: АР

На вывод части войск Израиля из сектора Газы повлияла администрация президента США Джо Байдена. Кроме того Израиль подтолкнули к переходу к новому этапу войны.

Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на американского чиновника.

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Недавно ЦАХАЛ вывел часть своих войск из сектора Газы. Однако это не сигнал к миру, а четкий план перехода к следующей фазе войны на севере Газа. Как сообщается, на этом настаивала администрация Байдена.

Чиновник также отметил, что боевые действия в этом районе все еще продолжаются, а на юге Газы, похоже, не происходит никаких изменений.

Что еще нужно знать

Ранее СМИ писали, что Израиль увеличит расходы на оборону как минимум на 8,3 миллиарда долларов в следующем году, поскольку война против ХАМАС продолжается. Общий бюджет на 2024 год, вероятно, составит 562 миллиарда шекелей.

А главнокомандующий армией Израиля Герцы Халеви заявил, что война в секторе Газа будет продолжаться еще "много месяцев", ведь главная цель ЦАХАЛа — "уничтожение террористической организации".

Также премьер Израиля назвал три предпосылки для мира с Палестиной. В то же время освобождение заложников не упомянул.

Напомним, в новогоднюю ночь ХАМАС выпустил по югу и центру Израиля более 20 ракет. Большую часть целей уничтожила израильская ПВО, обошлось без пострадавших.