Стало відомо, хто підштовхнув Ізраїль до виводу частини військ із Гази

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: АР

На виведення частини військ Ізраїлю із сектора Гази повпливала адміністрація президента США Джо Байдена. Окрім того, Ізраїль підштовхнули до переходу до нового етапу війни.

Про це повідомляє канал NBC із посиланням на американського посадовця.

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Нещодавно ЦАХАЛ вивів частину своїх військ із сектора Гази. Однак це не сигнал до миру, а чіткий план переходу до наступної фази війни на півночі Гази. Як повідомляється, на цьому наполягала адміністрація Байдена.

Посадовець також зазначив, що бойові дії в цьому районі все ще тривають, а на півдні Гази, схоже, не відбувається жодних змін.

Що ще потрібно знати

Раніше ЗМІ писали, що Ізраїль збільшить витрати на оборону щонайменше на 8,3 мільярда доларів наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває. Загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів.

А головнокомандувач армії Ізраїлю Герці Халеві заявив, що війна у секторі Гази триватиме ще "багато місяців", адже головна мета ЦАХАЛ — "знищення терористичної організації".

Також прем'єр Ізраїлю назвав три передумови миру з Палестиною. Водночас звільнення заручників не згадав.

Нагадаємо, у новорічну ніч ХАМАС випустив по півдню та центру Ізраїлю понад 20 ракет. Більшу частину цілей знищила ізраїльська ППО, обійшлося без постраждалих.