Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Президент Ирана разозлился на Трампа из-за отношения к Украине arrow

Президент Ирана разозлился на Трампа из-за отношения к Украине

11 марта 2025 21:18
Анастасия Писаненко - редактор
Президент Ирана разозлился на Трампа из-за отношения к Украине
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа. Он осудил его действия в отношении Владимира Зеленского.

Об этом сообщает IranView24.

Читайте также:

Президент Ирана отверг переговоры с Трампом

"Позорно за то, что вы сделали по отношению к Зеленскому!" — заявил Пезешкиан.

Иранский лидер добавил, что не планирует договариваться с Трампом.

"Я даже не буду вести с тобой переговоры под угрозами..." — подчеркнул он.

Напомним, что 7 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности скорого заключения ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ряду вопросов, в частности касающихся ядерной программы.

Владимир Зеленский США Иран Дональд Трамп война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама