Президент Ирана разозлился на Трампа из-за отношения к Украине

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото: Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко высказался в адрес американского лидера Дональда Трампа. Он осудил его действия в отношении Владимира Зеленского.

Об этом сообщает IranView24.

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Послание президента Ирана Трампу: Позор за то, что ты сделал с Зеленским! Это неприемлемо для вас отдавать приказы. Я вообще не приду с вами вести переговоры; делайте все, что хотите не так. pic.twitter.com/hith35HaqQ - IranView24 (@IranView24) 11 марта 2025 г.

Президент Ирана отверг переговоры с Трампом

"Позорно за то, что вы сделали по отношению к Зеленскому!" — заявил Пезешкиан.

Иранский лидер добавил, что не планирует договариваться с Трампом.

"Я даже не буду вести с тобой переговоры под угрозами..." — подчеркнул он.

Напомним, что 7 марта президент США Дональд Трамп заявил о возможности скорого заключения ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа в переговорах с Ираном по ряду вопросов, в частности касающихся ядерной программы.