Президент Ірану розлютився на Трампа через ставлення до України

Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото: Reuters

Президент Ірану Масуд Пезешкіан різко висловився на адресу американського лідера Дональда Трампа. Він засудив його дії щодо Володимира Зеленського.

Про це повідомляє IranView24.

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Iranian President's message to Trump: Shameful for what you did to Zelensky! It's unacceptable for you to give orders. I'm not coming to negotiate with you at all; do whatever wrong you want. pic.twitter.com/hith35HaqQ — IranView24 (@IranView24) March 11, 2025

Президент Ірану відкинув перемовини з Трампом

"Ганебно за те, що ви зробили стосовно Зеленського!" — заявив Пезешкіан.

Іранський лідер додав, що не планує домовлятися з Трампом.

"Я навіть не буду вести з тобою переговори під погрозами..." — підкреслив він.

Нагадаємо, що 7 березня президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення ядерної угоди з Іраном.

Крім того, Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо низки питань, зокрема тих, що стосуються ядерної програми.