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Президент Ірану розлютився на Трампа через ставлення до України

11 березня 2025 21:18
Анастасія Писаненко - редактор
Президент Ірану розлютився на Трампа через ставлення до України
Президент Ірану Масуд Пезешкіан. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент Ірану Масуд Пезешкіан різко висловився на адресу американського лідера Дональда Трампа. Він засудив його дії щодо Володимира Зеленського. 

Про це повідомляє IranView24.

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"Ганебно за те, що ви зробили стосовно Зеленського!" — заявив Пезешкіан.

Іранський лідер додав, що не планує домовлятися з Трампом.

"Я навіть не буду вести з тобою переговори під погрозами..." — підкреслив він.

Нагадаємо, що 7 березня президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення ядерної угоди з Іраном.

Крім того, Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо низки питань, зокрема тих, що стосуються ядерної програми.

Володимир Зеленський США Іран Дональд Трамп війна в Україні
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