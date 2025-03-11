Президент Ірану розлютився на Трампа через ставлення до України
Президент Ірану Масуд Пезешкіан різко висловився на адресу американського лідера Дональда Трампа. Він засудив його дії щодо Володимира Зеленського.
Про це повідомляє IranView24.
Iranian President's message to Trump: Shameful for what you did to Zelensky! It's unacceptable for you to give orders. I'm not coming to negotiate with you at all; do whatever wrong you want. pic.twitter.com/hith35HaqQ— IranView24 (@IranView24) March 11, 2025
Президент Ірану відкинув перемовини з Трампом
"Ганебно за те, що ви зробили стосовно Зеленського!" — заявив Пезешкіан.
Іранський лідер додав, що не планує домовлятися з Трампом.
"Я навіть не буду вести з тобою переговори під погрозами..." — підкреслив він.
Нагадаємо, що 7 березня президент США Дональд Трамп заявив про можливість швидкого укладення ядерної угоди з Іраном.
Крім того, Росія погодилася допомогти адміністрації президента США Дональда Трампа у переговорах з Іраном щодо низки питань, зокрема тих, що стосуються ядерної програми.
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