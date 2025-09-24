Встреча Зеленского с президентом Бразилии — как достичь мира в Украине

Лула де Сильва и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой и принцем Монако Альбером II. Лидеры говорили о достижении мира, ведь Киев готов встретиться с российской стороной.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Встреча Зеленского на полях ООН

Зеленский рассказал, что вместе с Лулой да Силвой он поговорил о пути достижения мира для Украины. По словам украинского президента, мы хотим мира больше любого другого и глава государства готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. В то же время Россия не демонстрирует готовности.

Владимир Зеленский отмечает, что нужно сильное международное давление, чтобы разблокировать путь к диалогу.

"Ценю готовность Бразилии играть роль в мирном процессе. Пригласил Президента Лулу да Силву посетить Украину", — добавил украинский лидер.

Кроме того, глава Украины встретился с принцем Монако. Он поблагодарил за поддержку Украины и нашего народа.

Во время моей встречи с Принцем Монако Альбертом II, я поблагодарил Его Светлость за поддержку Украины и нашего народа. Для всех нас на европейском континенте важно оставаться единым и расширять партнерские отношения, которые помогут укрепить безопасность и стабильность Европы.... pic.twitter.com/udNjX6vJL3 - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 24 сентября 2025 года

"Важно, чтобы все мы на европейском континенте оставались едиными и расширяли партнерские отношения, которые будут способствовать укреплению безопасности и стабильности в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 сентября Зеленский также обсудил с президентом Панамы санкции против РФ. Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров.

Кроме того, президент поговорил с Рамафосой об усилении ударов РФ по Украине. Он также очертил ситуацию на фронте.