Президент Гондураса совершил свой первый визит в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Гондураса Насри Асфура. Фото: ОПУ

Президент Гондураса Насри Асфура впервые прибыл с официальным визитом в Украину. Свой визит он начал с почтения памяти погибших украинских воинов. В Киеве это назвали важным жестом поддержки и солидарности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 19 июня.

Президент Гондураса прибыл в Киев

Сегодня, 19 июня, Президент Гондураса Насри Асфура совершил свой первый официальный визит в Украину. Одним из первых шагов во время пребывания в Киеве стало почтение памяти украинских воинов, погибших, защищая государство от российской агрессии.

Украинская сторона расценила этот жест как проявление уважения к павшим защитникам и знак международной поддержки в условиях войны. В Киеве отмечают, что подобные визиты и символические действия иностранных лидеров имеют важное значение для укрепления глобальной солидарности с Украиной.

Перед началом официальных встреч в столице также подчеркнули символичность того, что новый этап двусторонних отношений начинается именно с чествования памяти погибших.

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Президент Владимир Зеленский отметил важность поддержки и памяти о павших защитниках и защитницах Украины:

"Вечная память и благодарность всем нашим защитникам и защитницам, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии".

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 19 июня 2026 года Владимир Зеленский подвел итоги ряда международных встреч, состоявшихся на этой неделе. Украина получила от партнеров новые обязательства по финансовой и военной поддержке, а также по ужесточению санкций против России. В частности, девять стран объявили о взносах в программу PURL на сумму почти 1 млрд долларов.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский и Президент Бразилии Лула да Силва в ходе саммита G7 обсудили новые дипломатические подходы к завершению войны. Стороны сосредоточились на возможном расширении международных контактов и активизации переговорного процесса. Также речь шла о предложениях Бразилии по использованию её связей с ключевыми игроками на международной арене для продвижения мирных инициатив.