Президент Гондураса совершил свой первый визит в Украину

Президент Гондураса впервые посетил Украину и почтил память погибших воинов
Президент Гондураса Насри Асфура впервые прибыл с официальным визитом в Украину. Свой визит он начал с почтения памяти погибших украинских воинов. В Киеве это назвали важным жестом поддержки и солидарности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 19 июня.
Президент Гондураса прибыл в Киев
Сегодня, 19 июня, Президент Гондураса Насри Асфура совершил свой первый официальный визит в Украину. Одним из первых шагов во время пребывания в Киеве стало почтение памяти украинских воинов, погибших, защищая государство от российской агрессии.
Украинская сторона расценила этот жест как проявление уважения к павшим защитникам и знак международной поддержки в условиях войны. В Киеве отмечают, что подобные визиты и символические действия иностранных лидеров имеют важное значение для укрепления глобальной солидарности с Украиной.
Перед началом официальных встреч в столице также подчеркнули символичность того, что новый этап двусторонних отношений начинается именно с чествования памяти погибших.
Президент Владимир Зеленский отметил важность поддержки и памяти о павших защитниках и защитницах Украины:
"Вечная память и благодарность всем нашим защитникам и защитницам, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии".
Новини.LIVE сообщали, что 19 июня 2026 года Владимир Зеленский подвел итоги ряда международных встреч, состоявшихся на этой неделе. Украина получила от партнеров новые обязательства по финансовой и военной поддержке, а также по ужесточению санкций против России. В частности, девять стран объявили о взносах в программу PURL на сумму почти 1 млрд долларов.
Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский и Президент Бразилии Лула да Силва в ходе саммита G7 обсудили новые дипломатические подходы к завершению войны. Стороны сосредоточились на возможном расширении международных контактов и активизации переговорного процесса. Также речь шла о предложениях Бразилии по использованию её связей с ключевыми игроками на международной арене для продвижения мирных инициатив.