Президент Гондурасу здійснив свій перший візит до України

Президент України Володимир Зеленський і Президент Гондурасу Насрі Асфура. Фото: ОПУ

Президент Гондурасу Насрі Асфура вперше прибув з офіційним візитом до України. Свій візит він розпочав із вшанування пам’яті загиблих українських воїнів. У Києві це назвали важливим жестом підтримки та солідарності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 19 червня.

Президент Гондурасу приїхав до Києва

Сьогодні, 19 червня, Президент Гондурасу Насрі Асфура здійснив свій перший офіційний візит до України. Одним із перших кроків під час перебування в Києві стало вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули, захищаючи державу від російської агресії.

Українська сторона розцінила цей жест як прояв поваги до полеглих захисників і знак міжнародної підтримки в умовах війни. У Києві наголошують, що подібні візити та символічні дії іноземних лідерів мають важливе значення для зміцнення глобальної солідарності з Україною.

Перед початком офіційних зустрічей у столиці також підкреслили символічність того, що новий етап двосторонніх відносин розпочинається саме з вшанування пам’яті загиблих.

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Президент Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки та пам’яті про полеглих захисників і захисниць України:

"Вічна пам’ять і вдячність усім нашим захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 19 червня 2026 року Володимир Зеленський підсумував результати низки міжнародних зустрічей, що відбулися цього тижня. Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо фінансової та військової підтримки, а також посилення санкцій проти Росії. Зокрема, дев’ять країн оголосили внески до програми PURL на майже 1 млрд доларів.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський та Президент Бразилії Лула да Сілва під час саміту G7 обговорили нові дипломатичні підходи до завершення війни. Сторони зосередилися на можливому розширенні міжнародних контактів і активізації переговорного процесу. Також ішлося про пропозиції Бразилії щодо використання її зв’язків із ключовими гравцями на міжнародній арені для просування мирних ініціатив.