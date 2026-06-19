Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Президент Гондурасу вперше прибув до України та вшанував загиблих воїнів

Президент Гондурасу вперше прибув до України та вшанував загиблих воїнів

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 18:03
Президент Гондурасу здійснив свій перший візит до України
Президент України Володимир Зеленський і Президент Гондурасу Насрі Асфура. Фото: ОПУ

Президент Гондурасу Насрі Асфура вперше прибув з офіційним візитом до України. Свій візит він розпочав із вшанування пам’яті загиблих українських воїнів. У Києві це назвали важливим жестом підтримки та солідарності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у п'ятницю, 19 червня.

Президент Гондурасу приїхав до Києва

Сьогодні, 19 червня, Президент Гондурасу Насрі Асфура здійснив свій перший офіційний візит до України. Одним із перших кроків під час перебування в Києві стало вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули, захищаючи державу від російської агресії.

Українська сторона розцінила цей жест як прояв поваги до полеглих захисників і знак міжнародної підтримки в умовах війни. У Києві наголошують, що подібні візити та символічні дії іноземних лідерів мають важливе значення для зміцнення глобальної солідарності з Україною.

Перед початком офіційних зустрічей у столиці також підкреслили символічність того, що новий етап двосторонніх відносин розпочинається саме з вшанування пам’яті загиблих.

Читайте також:

Президент Володимир Зеленський відзначив важливість підтримки та пам’яті про полеглих захисників і захисниць України:

"Вічна пам’ять і вдячність усім нашим захисникам і захисницям, які загинули, обороняючи Україну від російської агресії".

null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 19 червня 2026 року Володимир Зеленський підсумував результати низки міжнародних зустрічей, що відбулися цього тижня. Україна отримала нові зобов’язання від партнерів щодо фінансової та військової підтримки, а також посилення санкцій проти Росії. Зокрема, дев’ять країн оголосили внески до програми PURL на майже 1 млрд доларів.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський та Президент Бразилії Лула да Сілва під час саміту G7 обговорили нові дипломатичні підходи до завершення війни. Сторони зосередилися на можливому розширенні міжнародних контактів і активізації переговорного процесу. Також ішлося про пропозиції Бразилії щодо використання її зв’язків із ключовими гравцями на міжнародній арені для просування мирних ініціатив.

Володимир Зеленський переговори Україна
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації