Зеленский обсудил с президентом Бразилии новые инициативы по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: ОПУ

В ходе саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Бразилии Лула да Сильва обсудили новые дипломатические инициативы по прекращению войны. Стороны сосредоточились на возможностях активизации международных переговоров. Речь шла также о привлечении дополнительных дипломатических контактов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Зеленский обсудил с президентом Бразилии новые шаги к миру

Во время встречи на полях саммита G7 Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва обсудили ряд новых идей, которые могут активизировать дипломатический процесс по прекращению войны.

По данным источников Новини.LIVE в Офисе президента, Лула да Сильва предложил собственные инициативы и возможность использовать свои контакты со странами — постоянными членами Совета Безопасности ООН — для продвижения дипломатических усилий.

Подводя итоги беседы, собеседник отметил, что стороны согласились продолжить работу над озвученными предложениями и оценить их потенциальный результат позже.

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"Договорились, что благодаря таким идеям и контактам попытаются достичь определенного результата, а впоследствии обсудят итоги", — отметил источник.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что Зеленский якобы обращался к Луле с просьбой присоединиться к поиску дипломатического решения войны и использовать его контакты с российским диктатором Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином для активизации переговорного процесса.

Новини.LIVE сообщали, что 19 июня 2026 года Президент Владимир Зеленский подвел итоги серии международных встреч, состоявшихся на этой неделе. Украина добилась новых договоренностей о финансировании обороны, санкциях против России и военной помощи от партнеров. Также девять государств объявили о взносах в программу PURL на сумму почти 1 млрд долларов, а союзники пообещали ещё 4 млрд долларов поддержки.

Новини.LIVE также сообщали, что 17 июня 2026 года Зеленский провел встречу с Президентом Бразилии Лулой да Сильвой в ходе саммита G7. Стороны обсудили пути прекращения агрессивной войны России и возможные дипломатические подходы. Зеленский проинформировал о ситуации в России и взаимодействии Украины с международными партнерами, договорившись о дальнейших контактах.