Главная Новости дня Престур Донецком — в МИД назвали "список позора" иностранных СМИ

Престур Донецком — в МИД назвали "список позора" иностранных СМИ

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 19:59
РФ провела экскурсию по Донецку для иностранных СМИ — список изданий
Иностранная делегация в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

В Министерстве иностранных дел назвали иностранные медиа, которые поехали на оккупированные территории Украины с пропагандистским туром РФ. В частности, в Авдеевку и Курахово.

Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

Читайте также:

Представители каких иностранных СМИ посетили Донбасс

"Россия убивает и сажает украинских журналистов, а некоторые в это время едут за руку с оккупантами снимать пропагандистские материалы", — заявил он.

Оккупированный Донбасс посетили представители редакций:

  • AFP;
  • AP;
  • TF1;
  • Al Arabiya;
  • Al Hadath;
  • One America;
  • Феникс;
  • Milliyet.

Тихий заявил, что это список позора, и Министерство иностранных дел уже инициировало "соответствующие реагирования".

"Мы, во-первых, свяжемся со всеми этими изданиями — непосредственно на уровне их штаб-квартир в их столицах, где донесем официальную недопустимость таких действий и требование с украинской стороны прекратить такие действия по нарушению украинского законодательства и международного права", — сказал он.

Спикер напомнил, что 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах, а РФ уже совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ с начала полномасштабного вторжения.

"На днях Россия сознательно убила французского фотожурналиста Антони Лалекана и ранила украинского журналиста Георгия Иванченко. Это был умышленный удар по человеку в жилете с надписью "Пресса" — без всяких случайностей", — добавил он.

Напомним, пропагандистский престур состоялся 15 сентября. В состав делегации вошли 10 человек из восьми стран.

Ранее в Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации рассказали о лицах, которые работают на российскую пропаганду.

МИД пропаганда Донецк война в Украине Россия Георгий Тихий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
