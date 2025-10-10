РФ провела экскурсию по Донецку для иностранных СМИ — список изданий

Престур Донецком — в МИД назвали "список позора" иностранных СМИ
В Министерстве иностранных дел назвали иностранные медиа, которые поехали на оккупированные территории Украины с пропагандистским туром РФ. В частности, в Авдеевку и Курахово.
Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.
Представители каких иностранных СМИ посетили Донбасс
"Россия убивает и сажает украинских журналистов, а некоторые в это время едут за руку с оккупантами снимать пропагандистские материалы", — заявил он.
Оккупированный Донбасс посетили представители редакций:
- AFP;
- AP;
- TF1;
- Al Arabiya;
- Al Hadath;
- One America;
- Феникс;
- Milliyet.
Тихий заявил, что это — список позора, и Министерство иностранных дел уже инициировало "соответствующие реагирования".
"Мы, во-первых, свяжемся со всеми этими изданиями — непосредственно на уровне их штаб-квартир в их столицах, где донесем официальную недопустимость таких действий и требование с украинской стороны прекратить такие действия по нарушению украинского законодательства и международного права", — сказал он.
Спикер напомнил, что 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах, а РФ уже совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ с начала полномасштабного вторжения.
"На днях Россия сознательно убила французского фотожурналиста Антони Лалекана и ранила украинского журналиста Георгия Иванченко. Это был умышленный удар по человеку в жилете с надписью "Пресса" — без всяких случайностей", — добавил он.
Напомним, пропагандистский престур состоялся 15 сентября. В состав делегации вошли 10 человек из восьми стран.
Ранее в Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации рассказали о лицах, которые работают на российскую пропаганду.
