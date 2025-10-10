РФ провела экскурсию по Донецку для иностранных СМИ — список изданий

Иностранная делегация в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

В Министерстве иностранных дел назвали иностранные медиа, которые поехали на оккупированные территории Украины с пропагандистским туром РФ. В частности, в Авдеевку и Курахово.

Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

Реклама

Читайте также:

Представители каких иностранных СМИ посетили Донбасс

"Россия убивает и сажает украинских журналистов, а некоторые в это время едут за руку с оккупантами снимать пропагандистские материалы", — заявил он.

Оккупированный Донбасс посетили представители редакций:

AFP;

AP;

TF1;

Al Arabiya;

Al Hadath;

One America;

Феникс;

Milliyet.

Тихий заявил, что это — список позора, и Министерство иностранных дел уже инициировало "соответствующие реагирования".

"Мы, во-первых, свяжемся со всеми этими изданиями — непосредственно на уровне их штаб-квартир в их столицах, где донесем официальную недопустимость таких действий и требование с украинской стороны прекратить такие действия по нарушению украинского законодательства и международного права", — сказал он.

Спикер напомнил, что 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах, а РФ уже совершила более 800 преступлений против журналистов и СМИ с начала полномасштабного вторжения.

"На днях Россия сознательно убила французского фотожурналиста Антони Лалекана и ранила украинского журналиста Георгия Иванченко. Это был умышленный удар по человеку в жилете с надписью "Пресса" — без всяких случайностей", — добавил он.

Напомним, пропагандистский престур состоялся 15 сентября. В состав делегации вошли 10 человек из восьми стран.

Ранее в Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации рассказали о лицах, которые работают на российскую пропаганду.