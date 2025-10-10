РФ провела екскурсію Донецьком для іноземних ЗМІ — список видань

Іноземна делегація в окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ

У Міністерстві закордонних справ назвали іноземні медіа, які поїхали на окуповані території України з пропагандистським туром РФ. Зокрема, до Авдіївки та Курахового.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

Представники яких іноземних ЗМІ відвідали Донбас

"Росія вбиває і саджає українських журналістів, а дехто у цей час їде за руку з окупантами знімати пропагандистські матеріали", — заявив він.

Окупований Донбас відвідали представники редакцій:

AFP;

AP;

TF1;

Al Arabiya;

Al Hadath;

One America;

Phoenix;

Milliyet.

Тихий заявив, що це — список ганьби, і Міністерство закордонних справ вже ініціювало "відповідні реагування".

"Ми, по-перше, зв’яжемося з усіма цими виданнями — безпосередньо на рівні їхніх штаб-квартир у їхніх столицях, де донесемо офіційну неприпустимість таких дій і вимогу з українського боку припинити такі дії щодо порушення українського законодавства і міжнародного права", — сказав він.

Речник нагадав, що 28 українських журналістів незаконно утримуються у російських в’язницях, а РФ уже скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ від початку повномасштабного вторгнення.

"На днях Росія свідомо вбила французького фотожурналіста Антоні Лалекана та поранила українського журналіста Георгія Іванченка. Це був навмисний удар по людині в жилеті з написом "Преса" — без жодних випадковостей", — додав він.

Нагадаємо, пропагандистський престур відбувся 15 вересня. До складу делегації ввійшли 10 осіб з восьми країн.

Раніше у Головному управління розвідки та Центрі протидії дезінформації розповіли про осіб, які працюють на російську пропаганду.