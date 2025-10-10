Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Престур Донецьком — у МЗС назвали "список ганьби" іноземних медіа

Престур Донецьком — у МЗС назвали "список ганьби" іноземних медіа

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:59
РФ провела екскурсію Донецьком для іноземних ЗМІ — список видань
Іноземна делегація в окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ

У Міністерстві закордонних справ назвали іноземні медіа, які поїхали на окуповані території України з пропагандистським туром РФ. Зокрема, до Авдіївки та Курахового.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Представники яких іноземних ЗМІ відвідали Донбас

"Росія вбиває і саджає українських журналістів, а дехто у цей час їде за руку з окупантами знімати пропагандистські матеріали", — заявив він.

Окупований Донбас відвідали представники редакцій:

  • AFP;
  • AP;
  • TF1;
  • Al Arabiya;
  • Al Hadath;
  • One America;
  • Phoenix;
  • Milliyet.

Тихий заявив, що це — список ганьби, і Міністерство закордонних справ вже ініціювало "відповідні реагування".

"Ми, по-перше, зв’яжемося з усіма цими виданнями — безпосередньо на рівні їхніх штаб-квартир у їхніх столицях, де донесемо офіційну неприпустимість таких дій і вимогу з українського боку припинити такі дії щодо порушення українського законодавства і міжнародного права", — сказав він.

Речник нагадав, що 28 українських журналістів незаконно утримуються у російських в’язницях, а РФ уже скоїла понад 800 злочинів проти журналістів та ЗМІ від початку повномасштабного вторгнення.

"На днях Росія свідомо вбила французького фотожурналіста Антоні Лалекана та поранила українського журналіста Георгія Іванченка. Це був навмисний удар по людині в жилеті з написом "Преса" — без жодних випадковостей", — додав він.

Нагадаємо, пропагандистський престур відбувся 15 вересня. До складу делегації ввійшли 10 осіб з восьми країн. 

Раніше у Головному управління розвідки та Центрі протидії дезінформації розповіли про осіб, які працюють на російську пропаганду.

МЗС пропаганда Донецьк війна в Україні Росія Георгій Тихий
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації