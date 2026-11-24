Эвакуация детей с семьями. Фото: Кушугумский поселковый совет/Facebook

В Запорожской области продолжают эвакуировать жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи линии фронта. Сейчас особое внимание приковано к поселку Балабино, который фактически является пригородом Запорожья. Там продолжается обязательная эвакуация семей с детьми.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

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Сколько людей остаются в Балабино

Решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Балабино было принято 16 ноября. Всего оно коснулось 184 человек, среди которых 99 детей.

"На данный момент эвакуировано уже 176 человек, то есть восемь человек пока остаются в Балабино, это четыре семьи, в которых воспитываются четыре ребенка", — сообщил Коваленко.

Откуда ещё эвакуируют жителей Запорожской области

По словам пресс-секретаря ОВА, в августе и сентябре обязательную эвакуацию проводили из девяти населенных пунктов Комышуваской и Беленковской громад.

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В других населенных пунктах региона жители также уезжают ежедневно, однако такая эвакуация не имеет статуса обязательной.

"Это такой рутинный, постоянный, ежедневный процесс", — пояснил представитель ОВА.

Всего с начала полномасштабного вторжения обязательную эвакуацию объявляли как минимум в десяти громадах Запорожской области.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с начала 2026 года в Запорожье было объявлено около 1700 воздушных тревог, которые в общей сложности длились более 270 дней. По словам пресс-секретаря Запорожской ОВА Александра Коваленко, российские войска атакуют город почти ежедневно, а эвакуационные экипажи работают под постоянной угрозой обстрелов.

Также стало известно, что в течение суток 23 ноября российские войска нанесли 687 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Во время атак применялись авиация, беспилотники, артиллерия и реактивные системы залпового огня. В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.