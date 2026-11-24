Спасатели устраняют последствия российской атаки. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSZP

Российские войска почти ежедневно наносят удары по Запорожью с помощью управляемых авиабомб и ударных беспилотников. В результате обстрелов повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. При этом жители прифронтовых населенных пунктов продолжают эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко в эфире День.LIVE.

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Как часто россияне обстреливают Запорожье

По словам Коваленко, российские войска атакуют областной центр практически ежедневно. Накануне под вражеским огнем оказались Вознесеновский и Космический районы, по которым оккупанты наносили удары управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками.

"К сожалению, таковы наши реалии. Практически каждый день Запорожье находится под вражеским огнем", — отметил представитель ОВА.

Утром 24 ноября, около четырёх часов, россияне вновь атаковали город. В Вознесеновском районе применили авиабомбы ФАБ-500, а в Александровском — ударные беспилотники. Погибли мужчина и женщина, ещё 44 человека получили ранения, среди них четверо детей.

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На местах ударов работают экстренные службы, полиция, представители местной власти и волонтеры. Они ликвидируют последствия обстрелов и помогают жителям закрывать поврежденные окна и балконы.

"Уже сейчас ясно, что несколько десятков квартир непригодны для дальнейшего проживания. Уже поступило более 320 заявок от местных жителей, чье жилье пострадало", — сообщил Коваленко.

Он также отметил, что с начала 2026 года в Запорожье объявили около 1700 воздушных тревог. В общей сложности они длились более 270 дней.

Сколько людей эвакуировали из прифронтовых населенных пунктов

Эвакуация жителей из прифронтовых населенных пунктов остается опасной из-за постоянных российских обстрелов. К ней привлекают Национальную полицию, волонтеров и органы местного самоуправления.

"Это чрезвычайно опасные миссии. Эвакуационные экипажи постоянно находятся под вражеским огнем", — подчеркнул пресс-секретарь ОВА.

В то же время люди продолжают покидать опасные территории. Только в течение ноября из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области выехали 667 человек. Часть из них эвакуировали соответствующие службы, остальные добрались до транзитного центра самостоятельно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение суток 23 ноября российские войска нанесли 687 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры, поступило 236 сообщений о разрушениях.

Также утром 24 ноября россияне атаковали Запорожье, в результате чего погибли два человека, ещё 22 получили ранения. Среди пострадавших были дети в возрасте 6 и 16 лет, а одна из раненых находилась в тяжёлом состоянии.