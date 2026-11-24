Разрушенный дом в результате российского удара по Запорожской области. Фото: Совет обороны Запорожской области

По состоянию на утро вторника, 24 ноября, российские войска за прошедшие сутки нанесли 687 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Число раненых в результате атак на областной центр возросло до 31 человека.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

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Сообщение Ивана Федорова. Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Обстрелы Запорожской области 24 ноября

Российские оккупанты в течение суток атаковали регион авиацией, беспилотниками, артиллерией и реактивными системами залпового огня (РСЗО).

Больше всего ударов россияне нанесли с помощью беспилотников. Всего зафиксировано 553 атаки дронов различных типов, преимущественно FPV.

Кроме того, российские войска нанесли 17 авиаударов. Под ударом оказались, в частности, Запорожье, Комышуваха, Балабино, Ясная Поляна, Листовка, Одаровка и Таврическое.

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Еще 114 ударов оккупанты нанесли из артиллерии. Также зафиксировано три обстрела из РСЗО по Малокатериновке, Запасному и Орехову.

Последствия российских атак на Запорожье и область

В результате вражеских обстрелов зафиксированы многочисленные разрушения.

"Поступило 236 сообщений о разрушениях и повреждениях жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — отметил Федоров.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что среди пострадавших в результате утренней атаки на Запорожье 24 ноября есть двое детей в возрасте 6 и 16 лет. Изначально было известно о 22 раненых.

Также мы сообщали о том, что 23 ноября россияне нанесли очередной удар по Запорожью. Тогда сообщалось о как минимум трёх погибших и одном раненом. На месте попадания работали спасатели.