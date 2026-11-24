Спасатели на месте атаки РФ по Запорожью. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Станом на ранок вівторка, 24 листопада, російські війська за минулу добу завдали 687 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Кількість поранених унаслідок атак на обласний центр зросла до 31 людини.

Про наслідки ворожих обстрілів розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Івана Федорова. Скриншот: t.me/ivan_fedorov_zp

Обстріли Запорізької області 24 листопада

Російські окупанти протягом доби атакували регіон авіацією, безпілотниками, артилерією та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ).

Найбільше ударів росіяни завдали безпілотниками. Загалом зафіксовано 553 атаки дронів різних типів, переважно FPV.

Зруйнований будинок унаслідок російського удару по Запорізькій області. Фото: Рада оборони Запорізької області

Крім того, російські війська здійснили 17 авіаударів. Під ударом опинилися, зокрема, Запоріжжя, Комишуваха, Балабине, Ясна Поляна, Листівка, Одарівка та Таврійське.

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Ще 114 ударів окупанти завдали з артилерії. Також зафіксовано три обстріли з РСЗВ по Малокатеринівці, Запасному та Оріхову.

Наслідки російських атак на Запоріжжя та область

Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано численні руйнування.

"Надійшло 236 повідомлень про руйнування та пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що серед постраждалих унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя 24 листопада є двоє дітей віком 6 та 16 років. Спочатку було відомо про 22 поранених.

Також ми інформували про те, що 23 листопада росіяни завдали чергового удару по Запоріжжю. Тоді повідомлялося про щонайменше трьох загиблих та одного пораненого. На місці влучання працювали рятувальники.